Calvo arremete contra los barones críticos del PSOE: “Hablan por desconocimiento”

La vicepresidente del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este martes que las críticas de los barones socialistas, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page “no concuerdan para nada con la realidad”. Page se ha preguntado sobre la necesidad de nombrar un “relator” externo en la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat y en la mesa de los partidos catalanes, tal y como se dio a conocer ayer.

Calvo ha remarcado que en la comisión bilateral en ningún momento se ha planteado la figura de un coordinador externo, mientras que sí lo habrá en la mesa de los partidos catalanes. Por ello, ha arremetido contra sus compañeros de partido. Sus declaraciones no corresponden a la realidad, ha dicho Calvo, porque hablan “por desinformación y desconocimiento”. “Page dice que por qué va a ver una figura en la bilateral, es que no la va a haber”, ha criticado Calvo. Se trata de “una declaración que no concuerda para nada con la realidad”.

Por otro lado, la vicepresidenta ha intentado rebajar la tensión sobre el consejo territorial del PSOE que piden que se convoque los barones socialistas críticos con la decisión de Pedro Sánchez de ceder con respeto a la mesa de partidos en Cataluña. “Es un asunto del partido”, ha zanjado Calvo en su comparecencia ante la prensa en el Palacio de la Moncloa.

Un relator elegido por los catalanes

Durante su intervención, Calvo ha mantenido que la mesa de los partidos catalanes que se constituirá para resolver la “crisis catalana” contará con un “relator” externo, decidido por las formaciones políticas, y sobre el que el Ejecutivo no opondrá ningún veto. Esta mesa actuará al margen del Parlamento catalán, y servirá para “hablar” sobre cómo resolver una “situación complicada” derivada del proceso secesionista.

Calvo confirma así su cesión a las peticiones independentistas de ayer, en un contexto de bloque parcial de la tramitación presupuestaria. La mesa de partidos será un espacio en el que el Gobierno no se sentará, mientras que sí lo hará en la comisión bilateral con representantes del equipo de Quim Torra. Una situación que Calvo ha reiterado que es “perfectamente constitucional”.

Exclusión de PP y Ciudadanos

La mesa de partidos de momento cuenta con todas las formaciones políticas catalanas, excluidos Ciudadanos y el PP, que no reconocen la legitimidad de este foro. Tampoco la CUP acudirá a ese foro. La decisión de PP y Ciudadanos corresponde, según Calvo, a una muestra de “radicalismo” de estos partidos. En la mesa sí estará el PSC, ha mantenido Calvo.

Con respecto a la figura del “relator”, según Calvo será útil para “ayudar a los partidos en un trabajo que no se presenta fácil”. “En el espacio de Cataluña encontraremos a una persona que conozca bien la situación de presente y pasado y que facilite que los partidos se puedan sentar a hablar de Cataluña”, ha añadido la vicepresidenta.

Calvo no ha concretado el nombre de ningún aspirante a ocupar este cargo de relator o coordinador de la mesa de partidos. Pero Calvo ha asegurado que serán los partidos a acordar el nombre y que el Ejecutivo respetará esa decisión. Esta figura podrá ser tanto un independiente como un político, de manera que Calvo no ha descartado que pueda incluso tratarse de un miembro del PNV, tal y como miembros del bloque independentista han propuesto en estos días.