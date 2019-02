El exconseller de Justicia Carles Mundó ha insistido este miércoles ante el tribunal que juzga la causa del procés que el referéndum del 1-O no se financió con dinero público. Ha sido el séptimo de los acusados en sentarse en el banquillo, en este caso, para explicar cómo se sufragó la consulta catalana.

Como parte de su defensa, ha subrayado que durante su gestión no cometió delito alguno. "No solo no nos parecía que no fuera delito; estábamos convencidos", ha remarcado.

De igual modo, el exconseller ha asegurado que desconocía el origen de las urnas y papeletas que se emplearon en el referéndum del 1-O. No obstante, ha insistido en que no se utilizó "ni un euro" de dinero público para financiar la votación.

No responde sobre el 20S

Mundó ha sido, de momento, el acusado más contestatario; en más de una ocasión ha tirado de la frase "sin intención de ser pesado" para dar respuesta al interrogatorio de las acusaciones, a excepción de Vox.

Se ha negado a responder a parte de las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado al considerar que no estaban vinculadas con los delitos de los que se le acusa. "Un tuit seguro que nada tiene que ver con el delito de malversación", ha dicho tras rechazar también preguntas sobre el asedio a la Conselleria de Economía del 20 de septiembre de 2017. "Sobre el 20-S no voy a responder porque nada tiene que ver con el delito de malversación", ha añadido.

El exconseller, al igual que el resto de los acusados que han declarado, ha negado tener conocimiento alguno sobre el documento 'Enfocats'. Sin embargo, ha tildado de "estrambótico" el Power Point sin sello oficial que fue incautado en el domicilio del que fuera mano derecha de Josep Maria Jové en el que se refleja un supuesto plan unilateral para conseguir la independencia de Cataluña.

Mundó se desempeñó como conseller de Justicia durante el mandato de Carles Puigdemont en la Generalitat de Cataluña. La Fiscalía pide para el siete años de prisión por los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos; la Abogacía del Estado coincide.