Puigdemont asegura que quieren acusarle de "terrorismo" para pedir una nueva euroorden

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha asegurado desde Waterloo (Bélgica) cuando se cumplen dos años del referéndum ilegal del 1-O que quieren acusarle de "terrorismo" para poder "emitir una euroorden" contra él. Además, ha afirmado que no necesita "ningún intermediario para poder hablar con el presidente Torra".

En una entrevista para Catalunya Radio desde su nueva residencia, el president huido ha querido recordar la fecha del 1 de octubre hablando de la sentencia inminente del Tribunal Supremo sobre los independentistas presos. Puigdemont ha dicho que "si hay una resolución política, en esta fórmula, la amnistía es un ingrediente indispensable".

Además, ha afirmado que "la respuesta institucional" a esta resolución debe ser "coral, coordinada y absolutamente unitaria".

"Quieren entregarme"

Puigdemont ha criticado las recientes detenciones a miembros de los CDR -grupo secesionista radical en Cataluña- y las últimas informaciones sobre los planes y la tenencia de materiales para fabricar explosivos de estos autodenominados Comités de Defensa de la República, asegurando que lo que se quiere es acusarle de "terrorismo". "Pensamos que quieren activar una tercera euroorden y entregarme, a ser posible, por una causa de terrorismo", ha afirmado.

"Aquí no ha venido nadie. Es una fantasía pensar que hay un atajo que no pase por el civismo", ha añadido para aseverar que él no necesita "ningún intermediario para poder hablar con el presidente Torra".

Por otro lado, sobre la renuncia del director de los Mossos d'Esquadra, conocida un día antes de este 1 de octubre, ha indicado que ha conocido la noticia "por la prensa". "El presidente Torra no me ha de comentar nada porque es una cuestión interna del presidente, yo no intervengo", ha señalado.

Además, ha pedido que el 10 de noviembre, cita electoral, "nadie" se quede en casa. "Pedimos a la gente que tome un papel y ratifique el mandato del 1-O . Necesitamos doblar el Estado en las urnas", ha espetado.