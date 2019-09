El cargo de confianza de Casado resta valor al informe de la UCO que le ubica en una reunión sobre la 'caja B'

El juez ha situado a uno de los cargos de confianza del líder del PP, Pablo Casado, en una reunión en la que se trató la caja B del partido. Se trata del diputado en el Congreso y secretario de Política Local de los populares desde el año 2018, Antonio González Terol. Sin embargo, este ha negado su presencia en ningún encuentro en el que "se haya solicitado financiación irregular para ningún partido, incluido el suyo".

Terol ha asegurado a Vozpópuli que si él hubiera estado en una reunión semejante, "lo habría denunciado ante las autoridades competentes", como hizo durante su etapa como alcalde de Boadilla (Madrid), afirma. El diputado recuerda que, en ese momento, se personó al Ayuntamiento del municipio madrileño "como acusación particular".

Asimismo, el diputado popular asevera que el exdirector de la Agencia para la Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) Silvano Corujo no confirma que se encontrase en dicha reunión, sino que hay "dudas" de si se estaba en la misma. Con este argumento, Terol señala que no puede "ni denunciarle" por difamarle.

Terol asegura que "su presencia en dicha reunión hubiera sido absurda ya que no ostentaba en dicha fecha cargo ejecutivo alguno en la Comunidad de Madrid"

El cargo de confianza del presidente del PP cataloga, además, de a "absurda" su presencia en el mencionado encuentro, "ya que no ostentaba en dicha fecha cargo ejecutivo alguno en la Comunidad de Madrid". "Era solo diputado a dedicación parcial y en el partido tan solo era el presidente del Comité de Afiliaciones", añade en el texto.

"Errores en un informe de la UCO"

Terol acusa al juez de hacerse eco de "errores en un informe" de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), los que, asegura "repite sin corregirlos".

El comunicado explica que en el documento de la Policía Judicial se ubica a Terol como director general de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid en el año 2012, cuando, afirma, dejó de serlo en mayo de 2011.

El segundo error que recoge el auto del juez y que repite el fallo de la UCO, continúa en su escrito, es que asegura que "Corujo testificó que Antonio González Terol estuvo presente en una reunión en la que se solicitó financiación irregular para el PPCM, cuando no lo afirmó, si no que expresó que no sabía si había llegado a estar en dicho encuentro".

Terol plasma la literalidad de la supuesta declaración de Corujo: "Reúne a Borja Sarasola, no sé si a González Terol y a alguno más por allí del partido y del Canal. Ignacio González les había pedido que buscasen dinero para el Partido Popular".