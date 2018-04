Roda el món i torna al Born. Como si se tratase de una declaración de intenciones, el ex primer ministro francésManuel Valls tiró de refranero catalán al recibir el premio al Seny de Societat Civil Catalana este lunes. Un dicho muy popular que viene a significar que aunque uno viaje por el mundo, termina regresando a Barcelona. Y es que el socialista galo parece estar cada vez más cerca de aceptar la oferta de Ciudadanos para presentarse como candidato a la alcaldía de la Ciudad Condal.

Una cosa es estar bien valorado y otra muy distinta que te vayan a votar"

Sin embargo, el anuncio de la posible candidatura del político -que es diputado en la Asamblea Nacional de Francia por el departamento de Essonne desde 2002- ha dividido a la opinión pública, que hoy debate si el desafío del partido liderado por Albert Rivera supone más inconvenientes que ventajas.

Aunque aún no ha dado tiempo a realizar sondeos, el presidente de GAD3, Narciso Michavila, señala en 'Vozpópuli' que se trata de una "apuesta muy arriesgada". "Una cosa es estar bien valorado y otra muy distinta que te vayan a votar", separa. Por otro lado, Michavila apunta a que la imagen de los líderes políticos suele desgastarse antes en sus propios países que fuera de ellos. "Tony Blair tenía mucha mejor imagen en España que en Reino Unido y, en el caso de Valls, lo mismo. Perdió en las primarias socialistas de Francia frente a Hamon", dice.

Tirón mediático

Ante la posibilidad de que el político de origen español rechace la oferta de Rivera -una decisión que, según el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, no está sujeta a ningún plazo, pues "todavía falta mucho" para las municipales de 2019-, el presidente de GAD3 explica que el partido podría verse abocado a 'rescatar' otras candidaturas como la de Carina Mejías, actual líder de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona quien, según Michavila, no se ha caracterizado por "tener tirón mediático, como sí es el caso de Inés Arrimadas".

Y apunta a que Ciudadanos podría experimentar una situación similar en la Comunidad de Madrid tras la posible moción de censura. "Aunque Ignacio Aguado no fuese el mejor candidato porque no es tan conocido ni se dispara en valoración, a lo mejor no les queda más remedio que presentar su candidatura, la política es el arte de lo posible", añade.

Coincide con él Javier Álvarez, responsable de la consultora Stratego Comunicación, que considera que es una propuesta "arriesgada y con muchas aristas". "Para empezar Valls nació en Barcelona, pero siempre ha vivido en Francia. Además fracasó en su intento de presidir la República y acabó abandonado el PS y el llamado paracaidismo político podría no funcionar en unas elecciones municipales", advierte.

Reacción de Colau

Pese a esto, agrega, Valls goza de un gran bagaje y su experiencia puede beneficiar a Ciudadanos. "Cuando Ada Colau y los independentistas han comenzado enseguida a criticarle quizá no sea un candidato tan malo. Ha pasado muy poco tiempo desde que se hizo el anuncio y ya ha recibido algún insulto", comenta Álvarez.

Además, dice, Barcelona siempre ha sido vista como una ciudad cosmopolita. "En ese sentido, Valls podría aportar ventajas con su discurso europeísta y su fuerza internacional", explica. Y considera que, los votantes de Ciudadanos estarían dispuestos a votarle si ven que su candidatura está encaminada a uno de los resultados que más ansían: "Que Barcelona sea regida por un candidato que no sea independentista o no baile entre dos aguas como los 'comunes'".

No obstante, el responsable de Stratego opina que la propuesta de Ciudadanos a Valls y la expectación que se ha generado podría tratarse de "un globo sonda". "Lo han anunciado con tanto tiempo de antelación que posiblemente estén trabajando en realizar sondeos al respecto para testearlo y, en función de los resultados, presentar su candidatura o no", afirma.