¿Quién quiere gobernar el Ayuntamiento de Madrid en 2019?

Con todas las miradas puestas ya en las elecciones municipales de junio de 2019, sólo uno de los cuatro grandes partidos del Ayuntamiento de Madrid tiene un candidato con posibilidades de disputar el gobierno de la capital. Ni PP ni PSOE han decidido nada aún, mientras que la actual alcaldesa, Manuela Carmena, prefiere mantener la incógnita hasta el final. Aunque todos dan por hecho que repetirá, el único rostro que por ahora puede aparecer en los carteles es el de la actual portavoz de Ciudadanos en la capital, Begoña Villacís.

Tras la caída de Esperanza Aguirre el pasado mes de abril por la detención de Ignacio González en el marco de la operación Lezo, la figura de oposición del PP en el Consistorio ha perdido la potencia que ella le imprimía. El asiento de la expresidenta madrileña fue ocupado por José Luis Martínez-Almeida, un líder con apenas visibilidad, descartado para posturlarse como candidato en 2019. Villacís, por su parte, ha sabido aprovechar el hueco dejado por la exlíder del PP de Madrid para hacerse con el mando del centro-derecha en el Palacio de Cibeles. Una labor de aprendizaje constante para llegar a las urnas con el viento de cola que impulsa ahora a su partido.

Recuperar la plaza madrileña será clave para los populares de cara a las generales de 2020. Máxime ante la guerra abierta que mantiene con Ciudadanos desde las elecciones catalanas. La decisión dependerá en exclusiva de Mariano Rajoy y del manejo de sus tiempos. Aunque no tardará demasiado en dar el paso. El actual vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, se mantiene desde hace meses en todas las quinielas para ocupar la silla capitalina. El joven palentino de 36 años cuenta con el beneplácito de Cristina Cifuentes y se deja ver en casi todos los foros de la villa.

Para el puesto suena también el nombre del actual portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez De Vigo. No es su preferencia, desde luego, pero su perfil veterano se asemeja al de Carmena. En el mar de especulaciones sobre el futuro de la alcaldía, despunta también la opción de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acabe abandonando su asiento de Moncloa para ocupar el de la capital. Todo a pesar del desgaste sufrido con su papel al frente de la crisis catalan. ¿Prescindirá Rajoy de su mano derecha con tal de reconquistar el Ayuntamiento? ¿Aceptará ella

No se sabe en qué punto queda ahora la posibilidad de un intercambio de cromos entre los de Albert Rivera y el PP con las dos instituciones madrileñas. Según uno de los planes contemplados, Cristina Cifuentes mantendría la Comunidad mientras que Villacís se quedaría con el Ayuntamiento. La actual escalada de tensión entre ambas formaciones complica cualquier escenario. De momento, no parece que los naranjas vayan a romper el compromiso que firmaron con el PP en 2015 en la Cámara de Vallecas.

Los descartes del PSOE

En el PSOE las cosas tampoco están nada claras. Beatriz Corredor, miembro de la actual Ejecutiva de Pedro Sánchez y exministra con José Luis Rodríguez Zapatero, entra en todas las apuestas. Madrid es un enclave fundamental para Ferraz, aunque no logran el bastón de mando desde 1989. Junto a ella suena el actual portavoz del PSOE en la Asamblea madrileña, Ángel Gabilondo. Con sólido perfil veterano, el exministro de Educación con Zapatero parece preferir la disputa de la Comunidad para manejar un presupuesto que le permita abordar cambios de calado en la región; algo imposible desde el Consistorio.

La apuesta por la exministra Cristina Narbona, también perfil veterano, quedó definitivamente atrás. La actual presidenta del partido dejó claro que Madrid no está en sus planes. La cuarta candidata que se ha barajado es la actual portavoz parlamentaria del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles. Al igual que Narbona, la exmagistrada se descarta para el puesto, aunque su secretario general no cerró la puerta del todo. Lo que el partido parece tener claro que no concurrirá a las municipales en una lista unitaria de la izquierda, como llegó a plantear el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco.

La incógnita de Carmena

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, no tiene opciones de disputar el sillón a la actual regidora. Pero ha tensado las relaciones en los últimos meses a cuenta de los Presupuestos. Los socialistas se niegan a dar su apoyo a las cuentas públicas después de que Carmena aceptase la regla de gasto impuesta por Cristóbal Montoro. Más allá de los quebraderos de cabeza de la ex jueza por la labor de gobierno, el verdadero reto lo tiene dentro de su coalición, Ahora Madrid.

La prioridad de la exjueza es tener capacidad de decisión para configurar su lista de cara a 2019, a la vista de los concejales que se han mostrado críticos con su gestión. Las bases de la formación instrumental han reclamado este fin de semana que se celebren primarias. Podemos apuesta por Carmena como única opción para revalidar una plaza clave junto a Barcelona, si Pablo Iglesias quiere mantener aspiraciones de Gobierno en 2020.

En cualquier caso, tanto propios como ajenos seguirán pendientes de su decisión final y de lo que vendrá después. Si optase por agotar el mandato, acabaría con casi 80 años. Su posible recambio, en caso de que decidiese dar un paso a un lado antes, sería el exJemad Julio Rodríguez, recientemente elegido como secretario general de la formación morada en la ciudad de Madrid.