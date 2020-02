Casado rescata a Carlos Iturgaiz para las elecciones vascas tras fulminar a Alonso

Pablo Casado ha decidido proponer al Comité Electoral del PP a Carlos Iturgaiz como candidato a las próximas elecciones del País Vasco del 5 de abril tras haber apartado este mismo domingo a Alfonso Alonso de la candidatura a lehendakari, por negarse a aceptar la coalición con Ciudadanos acordada por la dirección nacional.

Así lo ha anunciado en una comparecencia el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, que ha convocado a los medios para explicar las causas de la decisión de Casado de sustituir al hasta ahora candidato por el también expresidente de los 'populares' vascos y exeurodiputado del PP. Dirigió el partido entre 1996 y 2004 -logró 19 escaños, frente a los nueve actuales- y ocupó un puesto en Bruselas durante 15 años.

Sin embargo, dio un paso atrás en política el pasado mes de abril por la confección de las listas para las elecciones europeas, en las que la dirección de Casado le relegaba en la candidatura. "En las actuales circunstancias, situarme en el puesto 17 es como no contar conmigo", lamentó. "En su día aseguró [Casado] que iba a confeccionar listas de integración y en las que todo el mundo se sintiera cómodo, pero la realidad es que nos ha invitado a irnos [de Bruselas]", dijo.

Egea ha expuesto este domingo que Iturgaiz "aglutina a todos los que han militado y han tenido cargos en el PP. Representa el constitucionalismo en su máxima expresión". "Tiene credibilidad política, conoce mejor que nadie su tierra y conoce la mejor forma de parar los pies a la nefasta gestión del PNV", ha añadido. En este sentido, ha dicho que es un "referente moral" que concentra "los valores" que necesita el proceso para volver a aglutinar al centroderecha.

"Vuelvo a la política ilusionado con la propuesta de Pablo Casado de liderar como candidato a Lehendakari la coalición PP+ Cs. Somos el referente en defender, la libertad, la Constitución, y a España en nuestra querida tierra vasca", ha dicho el propio Iturgaiz a través de Twitter tras el anuncio de Génova.

Por su parte, el número dos de los populares también ha reconocido la "larga trayectoria" de Alonso y le ha dirigido palabras de "agradecimiento y reconocimiento", aunque ha incidido en que no son tiempos para los "personalismos" sino para ver "más allá por el interés general". En un breve mensaje en su cuenta de Twitter, Alonso ha dado a conocer esta tarde que Casado le había comunicado su decisión y ha agradecido todo el apoyo del PP vasco que "es y será siempre mi partido".

"Esta decisión se produce después de una conversación con Alonso y es una decisión que se produce de mutuo acuerdo tras hablar la dirección nacional con el propio Alfonso Alonso que se ha desplazado hoy a Madrid", ha afirmado el secretario general del PP. Un extremo que niegan de forma rotunda fuentes del PP vasco citadas por Europa Press. Aseguran que la decisión de que Alonso no sea el aspirante a la Lehendakaritza el próximo 5 de abril es "porque le han echado".

El PP y Ciudadanos firmaron el pasado viernes el acuerdo para concurrir en coalición a los comicios, que garantizaba dos puestos de salida en las listas para la formación naranja y determinaba que el PP sería quien designase al candidato a lehendakari, sin mencionar aAlonso. Este último no acudió a la rúbrica del pacto en Madrid.

El reparto de puestos en las listas fue lo que generó polémica. De este modo, el PP vasco llegó a calificar de "inasumible" el acuerdo después de que el secretario de Acción Institucional de Cs, José María Espejo-Saavedra, que había negociado con García Egea, anunciara que su partido ocuparía el segundo puesto en las listas por Álava y Vizcaya.

Para el PP de Euskadi esas cesiones no se correspondían con la realidad de cada partido en esta comunidad, donde la formación naranja no ha logrado nunca ningún diputado, ni en el Parlamento vasco ni en el Congreso, y actualmente no tiene concejales en ningún ayuntamiento.

La versión de Alonso

El PP vasco mantendrá la reunión de su Junta Directiva que estaba anuncia para este lunes en Vitoria, cita en la que Alonso explicará lo sucedido en las últimas horas y se analizará la situación tras el anuncio de que finalmente no será el candidato del PP vasco a las elecciones vascas. Según han confirmado fuentes del PP vasco a Europa Press, la reunión de la Junta Directiva del PP vasco en la capital alavesa se desarrollará a partir de las 17.30 horas y tras la misma está previsto que Alfonso Alonso comparezca ante los medios.