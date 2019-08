El juez acusa a un candidato a la Cámara de Barcelona de ocultar 26 millones de los Pujol

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Pujol, José de la Mata, no tiene ninguna duda de que el primogénito del expresidente catalán, Jordi Pujol Ferrusola, tuvo el "dominio total" en la ocultación entre 2002 y 2004 al fisco español de al menos 28 millones de euros, según consta en un auto de 12 de agosto, al que ha tenido acceso Vozpópuli. Sin embargo, en esta operativa también desempeñó un papel fundamental el financiero catalán Carlos Javier Tusquets Trias de Bes, que fue candidato a presidir la Cámara de Comercio de Barcelona. Este empresario era beneficiario de forma conjunta con Jordi Pujol Ferrusola de una cuenta descubierta de forma reciente al clan en Suiza en la entidad JP Morgan a nombre del fondo de cobertura Selecta Found LTD, que llegó a tener hasta 18 millones de euros.

Fuentes cercanas a los Pujol explican a este diario que Carlos Javier Tusquets Trias de Bes fue la persona que creó Selecta, que ahora está siendo investigado en la Audiencia Nacional por ayudar al clan catalán a ocultar dinero en Suiza y Luxemburgo. Las mismas fuentes aseguran que estas cantidades, que además de los Pujol serían también propiedad de otros inversores del fondo Selecta.

Delitos prescritos

En el mismo sentido, apuntan las citadas fuentes, los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documento público y organización criminal presuntamente cometidos entre 2002 y 2004 estarían prescritos.

Sin embargo, en una segunda cuenta descubierta en los últimos días por el juez, Jordi Pujol Ferrusola llegó a disponer de 8 millones de euros. Y en ella el primogénito de los Pujol-Ferrusola incluyó como autorizados a su entonces esposa, Mercé Gironés, y al propio Carlos Tusquets Trias de Bes.

Esta resolución del magistrado pone en el foco a Tusquets Trias de Bes, que fue uno de los candidatos que perdieron las elecciones a la Cámara de Comercio de Barcelona (Cambra de Comerç de Barcelona), en las que se impusieron los independentistas que han optado por nombrar presidente al radical Joan Canadell, aupado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y que promueve la ruptura de la Cámara barcelonesa con la española. Por su parte, Tusquets Trias de Bes apostó por mantener el statu quo en la entidad.

Tesorero del FC Barcelona

El empresario ahora señalado por el juez De la Mata fue tesorero del FC Barcelona con 27 años, y con 32 fundó Fibanc. A los 38 años presidió el Círculo de Economía catalán. Ahora dirige Trea Capital, el Banco Mediolanum en España y la European Financial Planning Association (EFPA). También es presidente en Cataluña y vicepresidente en España de Inverco, la Asociación Española de Fondos de Inversión y Pensiones.

Entre las empresas con las que ha trabajado destacan NH Hoteles; Audax y Renta Corporación, entre otras compañías cotizadas en Bolsa, según se puede leer en el dosier de su candidatura a la presidencia de la Cámara catalana. También ha trabajado con el fondo de inversión Black Toro Capital.

En unas declaraciones realizadas en 2013 en Madrid Tusquets, que entonces formaba parte del Consejo Asesor para la Reactivación Económica y el Crecimiento de la Generalitat, presidida por Artur Mas, descartó que Cataluña pudiera acabar independizándose de España, pues consideró que sería "malo" tanto para el país como para la comunidad autónoma. "No pensamos en ello ni un solo minuto porque es algo que no va a pasar. Por lo tanto, no tenemos un plan B para la compañía", manifestó el presidente de Banco Mediolanum, que ahora parece tener unido su destino judicial al del clan de los Pujol.