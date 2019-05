El candidato de Cs en Asturias se alinea con Valls y rechaza los pactos con Vox

El candidato de Ciudadanos al Principado de Asturias, Juan Vázquez, ha afirmado que a la hora de realizar pactos de gobernabilidad Cs debe mirar hacia el centro "y no con los extremos". Así, se ha alineado con la posición del candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, que ha amenazado a la dirección nacional con romper cualquier relación si en Madrid llegaban a algún tipo de pacto con Vox.

"He dicho siempre y reitero que nuestros pactos se consideran con el centro y no con los extremos, me alineo mas con lo que ha dicho Manuel Valls", ha explicado Vázquez este viernes en Oviedo, donde ha señalado que la esencia de un partido como Ciudadanos, "de centro y modernizador", es optar por pactos de gobernabilidad de centro "y no con los extremos".

En ese sentido, a preguntas de los medios sobre si este posicionamiento al lado de Valls suponía posicionarse en contra del líder nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, Vázquez ha afirmado que esto no supone ninguna contradicción.

"Yo soy independiente, tengo independencia de criterio y mucho respeto al partido por el que he encabezado la candidatura, no quiero ser un verso suelto pero tampoco renunciar a mi criterio", ha indicado, para añadir que los partidos no son propiedad de los "aparatos". "Son de los electores y tenemos la legitimidad de 73.000 asturianos que nos han votado", ha afirmado.

Veto de Cs al PSOE

Preguntado sobre la postura del conocido como 'cordón sanitario' que Albert Rivera puso en campaña a cualquier pacto con el PSOE de Pedro Sánchez, Vázquez no ha querido pronunciarse sobre si esta había sido una postura errónea.

"En política los aciertos son de cada momento, los aciertos o errores del pasado quedan atrás y lo que hay que hacer es acertar en este momento y en el futuro", ha sentenciado.