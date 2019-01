El candidato a la Alcaldía de Barcelona por el PP, Josep Bou, ha asegurado este martes que, si fuera alcalde, retiraría carriles bici y trabajaría para "no dejar ni un solo mantero" en la ciudad, empezando por armar moralmente a la Guardia Urbana y por dotarla de recursos suficientes para actuar y para dejar claro que en la ciudad no se puede practicar el 'top manta'.

Bou añadiría "500 hombres" a la Guardia Urbana y ha dicho que, si hiciera los cambios que quiere en el cuerpo policial, no requeriría a los Mossos d'Esquadra, que ya tienen suficientes problemas -cree que reciben órdenes con criterios políticos-, ha dicho en un coloquio organizado por Barcelona Oberta y Barcelona Comerç, al que ha asistido el edil popular Javier Mulleras y comerciantes.

El candidato, que ha hablado también como empresario y comerciante, ha remarcado que no sólo detendría la instalación de carriles bici, sino que retiraría algunos de los actuales por carecer de sentido y por "perjudicar la actividad económica", y ha advertido de que los ciclistas pueden correr riesgo al circular por la ciudad.

Ha sostenido que conectar el tranvía por la avenida Diagonal no es una prioridad pero que debe mejorarse la conexión mediante buses de gran capacidad y frecuencia, y ha dicho que calidad de vida es salir de casa en coche, aparcar para comprar, volver en coche con la compra y subir en ascensor hasta casa.

"Los representantes del taxi no ven más allá de sus narices"

Sobre el taxi, ha subrayado que forma parte de la tradición de la ciudad y que se debe apoyar, pero cree que el futuro son las nuevas tecnologías aunque deben regularse, y que los taxistas deberían tener otros representantes, porque los actuales "no ven más allá de sus narices" -ha lamentado las críticas del portavoz Tito Álvarez sobre el ministro Fernando Grande Marlaska-.

Ha apostado por que se respeten las cuotas de una licencia VTC por cada 30 taxis y ha asegurado que los taxistas, como cualquier colectivo, tienen derecho a manifestarse pero no pueden colapsar ni privar de libertad al resto de ciudadanos, por lo que él hubiera dialogado para que retiraran los taxis de la Gran Via -la tuvieron ocupada cerca de una semana- y, si no, hubiera ordenado retirarlos.

Sobre las 'supermanzanas', ha asegurado que han perjudicado el crecimiento económico y ha defendido que se debe poder circular con facilidad: "Lo tendrían que plantear muy bien planteado los vecinos y venir a pedirlo para decir que sí. Porque yo, 'supermanzanas', ni una más".

Ha dicho que una tasa para la entrega de paquetes y compras a domicilio podría ser positiva para la ciudad

Preguntado por el asunto, ha dicho que una tasa para la entrega de paquetes y compras a domicilio podría ser positiva para la ciudad -aunque ha resaltado que habitualmente no defiende crear tasas-, y ha apostado por avanzar hacia "la Barcelona contenta", porque la ciudad todavía vale la pena.

Críticas a Colau

Ha afirmado que el Gobierno de Ada Colau ha impulsado políticas municipales nefastas que han perjudicado a la ciudad y a la economía mediante actuaciones deliberadas que han dado una imagen de una Barcelona problemática e insegura: "La alegría del consumo no es la que teníamos. Esto no es lo que era".

Bou ha criticado que Colau tiene una "pincelada ideológica" con la que trata de intervenir en todo, también en ámbitos que desconoce, cuando debería limitarse a ocuparse de lo público, según Bou, que cree que esta ideología marca campañas como la de Navidad, con un belén que cree que Colau instaló para ofender.

Ha sostenido que lo público debe funcionar bien y estar bien administrado sin gastar ni intervenir más de lo necesario: "Que el Ayuntamiento no meta las manos en según qué ideas privadas. Que deje hacer", ha sostenido Bou, que ha abogado por que el Gobierno central y las autonomías hagan política en mayúsculas, pero que los ayuntamientos gestionen.

Dentro de este ciclo de debates sobre comercio, le han pedido hacer una porra sobre los resultados de las elecciones municipales -que se revelará en un futuro debate entre candidatos-, y ha dicho sobre el exprimer ministro francés y alcaldable con el apoyo de Cs, Manuel Valls: "Es un constitucionalista, y una de las cosas que queremos es que el proceso no afecte a Barcelona".