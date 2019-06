El PSOE propondrá a Pilar Llop como presidenta de la Asamblea de Madrid

El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha anunciado que su partido propondrá a la exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, como presidenta de la Asamblea de Madrid.

Lo ha adelantado en declaraciones a 'La Sexta', donde ha remarcado que esta será la propuesta que llevará a la Ejecutiva regional, que se reúne la tarde de este lunes.

Minutos antes, en declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea, el candidato del PSOE a la Presidencia, Ángel Gabilondo, no había querido adelantar el nombre por "respeto" dado que hasta que el órgano socialista no diese el visto bueno dicha candidatura no era "efectiva".

Juan Trinidad, candidato de Ciudadanos

Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Asamblea, Ignacio Aguado, ha anunciado que su formación propondrá como presidente al actual vicepresidente de la Cámara, Juan Trinidad. Un candidato que desde el PP no ven mal, y del que tienen "buena consideración" por la labor realizada durante la X Legislatura.