La vivienda particular de la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Castelló, Begoña Carrasco, ha amanecido este miércoles con una pintada de lazos amarillos e insultos como "puta" o "facha", dirigidos contra su persona, que ha denunciado ante la Policía.

Los populares han asegurado que es la cuarta vez que se produce un "ataque" contra la candidata del PP, y que hasta ahora las pintadas con "amenazas intimidatorias" se habían producido en las vallas publicitarias de la campaña electoral, "pero en esta ocasión han sido en la puerta de su propio domicilio".

Carrasco ha interpuesto una nueva denuncia ante la Comisaría de la Policía Nacional y ha manifestado que, "ante los intolerantes, que no respetan a quien piensa diferente", no se va a "acobardar". "Voy a seguir luchando por lo que creo, defendiendo los intereses de los castellonenses, y no serán los radicales independentistas de extrema izquierda los que nos desvíen de nuestra hoja de ruta para devolver la libertad y una convivencia pacífica a la ciudad de Castelló", ha dicho.

Carrasco no interrumpirá este miércoles su agenda de campaña prevista en el Grao, donde dedicará toda la jornada a visitar los comercios y a explicar a pie de calle a los vecinos las propuestas de su programa electoral dirigidas a "mejorar la calidad de vida", con mejores servicios públicos en el distrito marítimo para concluir a las 19.00 horas con el mitin que estaba previsto.

Os lo dije y os lo vuelvo a decir: NO ME VOY A ACOBARDAR. ¿De verdad creeis que alguna persona, piense lo que piense, se merece esto en la puerta de su casa? ¿Cómo se lo explico a mi hija cuando la lleve al colegio?Podéis seguir insultando y amenzanado, me vais a tener enfrente pic.twitter.com/dlZPzkxRlu — Begoña Carrasco (@begonacarrasco) 22 de mayo de 2019

"A cada golpe y amenaza que recibamos vamos a contestar con más propuestas, más libertad, más democracia y, sobre todo, con más ganas de seguir trabajando por Castelló y por los castellonenses", ha señalado la candidata, quien ha asegurado tener el respaldo de todo su equipo, "las mejores personas para llevar a cabo el mejor proyecto de ciudad ambicioso pero realista, desde una posición de centro, moderada y liberal, porque pensamos que esta ciudad necesita un cambio y no podemos perder más tiempo".

"Queremos situar a Castelló en el lugar que se merece, con más empleo, menos impuestos, una capital que genere oportunidades para todos", ha apuntado Carrasco.

Los populares han recordado que primero fueron las llamadas Brigadas Antifascistas, "que no son más que fascistas amenazando a todos aquellos que no comulgan con su pensamiento único", los que dejaron su sello con pintadas "intimidatorias" sobre la imagen de la candidata en las vallas publicitarias.

"Unas brigadas, cuyos miembros campan a sus anchas, con el beneplácito y el consentimiento de los responsables políticos del bipartito de PSPV y Compromís en el Ayuntamiento, tras asaltar el Ayuntamiento y subir hasta la azotea para lanzar papeletas independentistas en la víspera del referendum ilegal del pasado 1 de octubre", han añadido.

"Cobardes intolerantes"

Carrasco considera que esta nueva actuación "de cobardes intolerantes" viene a demostrar que en Castelló "hay grupos de extrema izquierda y radicales que representan y actúan en la ciudad en nombre de los independentistas".

La candidata popular ha admitido que lo que ha ocurrido este miércoles no es "ninguna sorpresa" porque "llevamos denunciando toda la legislatura que hay grupos radicales de extrema izquierda que no respetan ni la legalidad ni la convivencia ciudadana", y ha advertido de la necesidad de "poner freno" a este tipo de actuaciones en la ciudad de Castellón. "Hoy he sido yo la diana pero mañana puede ser cualquier otra persona por el simple y mero hecho de pensar diferente", ha concluido.