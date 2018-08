La campaña de Òmnium para 'adoctrinar' turistas: "Vivimos una represión sin precedentes"

"Represión sin precedentes". "Vulneración flagrante de derechos". Y "presos políticos". Òmnium Cultural ha iniciado una campaña entre los turistas que visitan Cataluña para vender su versión del referéndum ilegal del 1-O.

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha explicado este jueves en declaraciones a los medios que la campaña se desarrollará en las principales poblaciones catalanas a través de unos autobuses en los que se podrá visitar una exposición sobre la "situación de vulneración flagrante dederechos y libertades".

"Que sepan que existe esta situación tan dura y lamentable, y que en Cataluña en estos momentos vivimos una represión sin precedentes en democracia", ha dicho Mauri, que ha detallado que la campaña incluirá carteles y postales con referencias a la actuación policial del 1-O y a las causas judiciales contra líderes soberanistas.

Aquest és un dels autobusos que recorreran els carrers del país per explicar als visitants de fora quina és la Catalunya que no surt a les postals i com actua l’Estat espanyol amb els catalans que volen exercir el dret d’autodeterminació #FreeThemAllpic.twitter.com/195eQ2Jjzy