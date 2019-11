Los cuatro escaños que pueden cambiar de partido con el voto de los residentes en el extranjero

Aunque ya tenemos los resultados de las elecciones generales del 10-N, estos aún no son definitivos. No obstante, y aunque sería raro que se produjera un cambio, el voto por correo llegado desde el extranjero podría alterar el reparto que los partidos han obtenido para el Congreso de los Diputados. El caso más ajustado de este ejemplo se da en Vizcaya, en donde el Partido Popular está a 163 votos de arrebatarle un escaño al PNV. A continuación puedes ver la lista de provincias donde el voto por correo puede cambiar los resultados:

En la provincia vasca, el PP podría quitarle un diputado al PNVsi obtiene 163 votos más que el partido nacionalista. De llegarse a producir este cambio el PP volvería a tener representación en el País Vasco, ya que tanto en estas elecciones como en el 28-A se quedó sin un diputado por esta provincia.

Coalición por Melilla estuvo a punto de dar una de las sorpresas de la noche del 10-N, pero el gato al agua se lo acabó llevando el PP. Eso sí, con 181 votos más que los populares desde el extranjero podría producirse el sorpaso y el partido local entraría en el Congreso de los Diputados.

En la provincia castellanomanchega Vox se quedó a 200 votos de obtener un diputado. El perjudicado, en este caso, sería el Partido Popular. De conseguirlo, el partido de Santiago Abascal y el de Pablo Casado empatarían a número de diputados en esta región (ambos obtendrían seis).

Al igual que en el 28-A, Huelva es una de las provincias en donde podría haber una variación en el reparto de escaños. En concreto, Unidas Podemos podría arrebatarle un diputado al PSOE, y conseguir así representación en esta circuscripción, si obtuviese 219 votos o más que los socialistas en el recuento que queda por hacer del voto de ciudadanos españoles que residen en el extranjero.

Cuándo y cómo se contabiliza el voto llegado del extranjero

Las juntas electorales provinciales son las encargadas de escrutar los votos llegados desde el extranjero junto con el resto de papeletas llegadas de los colegios electorales.

Ese recuento definitivo de los votos se inicia tres días después de las elecciones, por lo que en esta ocasión se realizará entre el 13 y el 15 de noviembre.

No obstante, el voto del extranjero no será muy masivo por la obligación de rogar el voto que dificulta los trámites y que, además, en muchos sitios no han llegado las papeletas a tiempo.