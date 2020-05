Calvo desvela el 'plan B' del Gobierno: una ley anticoronavirus sin estado de alarma

La vicepresidenta Carmen Calvo ha desvelado este miércoles el plan B del Gobierno en la lucha contra el coronavirus, que forma parte de las conversaciones entre Pedro Sánchez y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, según ha sabido Vozpópuli. Calvo ha explicado en el Senado que el Ejecutivo estudia una batería de reformas legislativas que faculte al Gobierno a adoptar las medidas más restrictivas que hemos conocido estos meses en caso de un rebrote del virus sin la necesidad de decretar el estado de alarma.

Sánchez y Arrimadas han hablado al menos en dos ocasiones de crear un nuevo paraguas jurídico en la lucha contra el covid-19. El Gobierno busca una reforma que le permita un confinamiento general, restringir la libertad de circulación o asumir determinadas competencias autonómicas sin tener que ampararse en el estado de alarma.

En Ciudadanos coinciden en que ese es el camino, siempre y cuando el encaje sea legal y constitucional, ya que afecta a derechos fundamentales.

"Bien recibido" en Cs

Fuentes de la vicepresidencia han precisado a este diario que el plan no pasa por crear una norma ad hoc, sino por reformar varias. La vicepresidenta no ha mencionado expresamente qué ley o leyes se quieren tocar. Pero ha hablado de una "reforma sanitaria de algunos elementos importantes de la legislación básica del Estado". Y ha asegurado también que los proyectos legislativos se enviarán "muy rápido" al Congreso.

"Tenemos que pertrecharnos para pasar el verano y naturalmente el otoño, por si existe un repunte o una vuelta de la intensidad de la covid-19 en unas condiciones que ya no tenga que ser utilizable el artículo 116 de la Constitución (que regula el estado de alarma)", ha dicho Calvo. "Salir de la alarma significa darnos a nosotros mismos los instrumentos importantes para poder navegar ante cualquier situación que vuelva a perturbarnos", ha añadido.

El mensaje de Calvo en la Comisión Constitucional de la Cámara Alta ha sido "bien recibido" por la formación naranja. "Salir del estado de alarma pronto era solo la mitad de la condición que pusimos en las negociaciones con el Gobierno", dicen fuentes de Ciudadanos. "Hay que preparar escenarios distintos por si hay rebrotes".

¿Un mes de estado de alarma?

Calvo ha trasladado a los senadores que el Gobierno quiere llevar el estado de alarma hasta el final del llamado plan de 'desescalada', previsto para finales de junio o "principios de julio". La número dos del Gobierno no ha desvelado si Sánchez pretende pedir una prórroga de 30 días en lugar de 15, como ha venido haciendo hasta ahora.

La mayoría de partidos no sabe interpretar la filtración del plazo de un mes. Los grupos se han emplazado a la ya tradicional alocución sabatina de Sánchez para conocer los detalles. "Realmente no sabemos nada", dicen fuentes parlamentarias. "Hasta que no hable el sábado y traslade su propuesta a los presidentes autonómicos el domingo no sabremos qué pretende".

El Gobierno PSOE-Podemos sacó adelante la cuarta prórroga del estado de alarma tras negociar con el PNV y Ciudadanos. El PP se abstuvo y ha adelantado que no apoyará nuevas extensiones. Lo más probable es que Pablo Casado se sitúe en el no de cara a la próxima votación. ERC, socio de investidura de Sánchez, también votó en contra. El actual estado de alarma finaliza el 24 de mayo y la nueva prórroga, que sería la quinta, comenzaría a partir del 25 de este mes.