Cruce de acusaciones entre Carmen Calvo y Podemos por su posición en Cataluña

La falta de sintonía entre PSOE y Podemos a cuenta de la formación de gobierno se ha trasladado este domingo al tablero catalán, tras unas declaraciones de Carmen Calvo.

“Una de las personas que se sentó el otro día a la reunión de negociación propone un Gobierno de concentración soberanista para Cataluña”. Con estas palabras, la vicepresidenta del gobierno señalaba ayer en La Sexta que la marca CatComú ha propuesto un Ejecutivo de coalición tras la sentencia del 'procés', un punto que ha sido desmentido por Jaume Asens, portavoz de EnComú Podem en el Congreso de los Diputados, a través de su perfil de Twitter.

Vicepresidenta, no falte a la verdad. Ni yo ni nadie de mi partido ha propuesto un gobierno de concentración en Catalunya. Con falsedades, va a ser más difícil entenderse. #ObjetivoCarmenCalvohttps://t.co/2jqzUB8kHT — Jaume Asens (@Jaumeasens) September 8, 2019

El foco de la polémica se halla en unas declaraciones del diputado de En Comú Podemos en el Congreso, Gerardo Pisarrello, en las que dijo que estaría dispuesto a hablar de todo tras la sentencia. No obstante, el portavoz de CatComú, Joan Mena, ya acotó el pasado lunes estas palabras y aclaró que Pisarrello no se refería a la propuesta de gobierno de coalición. En esa rueda de prensa, Mena consideró "profundamente electoralista" la propuesta, realizada por el presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), y no por Unidas Podemos, como indicó Calvo.

Aun así, Carmen Calvo replicó en Twitter a Jaume Asens y se refirió a las palabras de Pisarrello para respaldar sus declaraciones en televisión.

El propio Pisarrello insistió en esta red social que su partido no ha valorado una propuesta de gobierno de concentración.