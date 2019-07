Horas frenéticas para saber si este jueves Pedro Sánchez será reeligido como presidente del Gobierno. Fuentes de Moncloa consultadas por Vozpópuli aseguran que "el pacto es posible, pero la negociación se puede romper fácilmente”. La negocación, que ahora mismo se encuentra en un receso para la hora de comer, se retomará a primera hora de la tarde.

Unidas Podemos, la otra parte de reunión, aseguraban minutos antes que "no está habiendo apenas avances en las propuestas que hace el PSOE". Las mismas fuentes sostienen que "hay que ser prudentes y no levantar las expectativas" porque la primera propuesta avanzada por el PSOE de momento no ha obtenido el visto bueno del partido de Pablo Iglesias. Otras fuentes de Podemos consultadas por Vozpópuli apuntan a que el partido morado sigue exigiendo una "coalición", con carteras de primer nivel y recursos para desbloquear la negociación.

Calvo y Echenique

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, iniciaron una reunión a las 11.00 horas de este miércoles para intentar llegar a un acuerdo para formar un Gobierno de coalición entre los socialistas y la formación morada. Fuentes gubernamentales han confirmado a este diario este encuentro, el cual se está celebrando en una sede cercana al Congreso de los Diputados.

Podemos acude a esta reunión con el objetivo de tener una vicepresidencia social que esté dotada de fondos suficientes para lanzar propuestas y "desarrollar" políticas. Esta es la línea roja, tal y como ha adelantado Vozpópuli, que el equipo de negociación morado se ha marcado para poder llegar aceptar la nueva oferta de Gobierno que el PSOE pueda proponer.

A última hora de la noche de este martes el partido de Iglesias fijó como objetivos para el acuerdo conseguir competencias en ecologismo, política fiscal, ciencia, igualdad y política de empleo. Su objetivo es impulsar medidas como otra subida del SMI, la bajada de la factura de la luz, responder a la emergencia climática, los permisos iguales e intransferibles, justicia fiscal o la educación de 0 a 3 años.

Tiempo limitado para negociar

El reloj corre y el tiempo que tienen para poder alcanzar un acuerdo es de poco más de 24 horas, ya que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, convocó una nueva sesión del debate de investidura de Sánchez para este jueves a las 13.30 horas. La segunda votación, tras el primer rechazo de la cámara al candidato socialista, se celebrará más allá de las 14.30 horas.