Borrell reprende al diario británico 'The Guardian' por publicar un artículo de Otegi y luego borra el tuit

A Josep Borrell no le ha gustado que el diario británico The Guardian publique una columna de opinión del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. El ministro de Asuntos Exteriores en funciones ha expresado su indignación a través de Twitter respondiendo a un mensaje de dicho diario con el artículo del dirigente abertzale. Sin embargo, el tuit de Borrell, designado jefe de la diplomacia europea, ha durado apenas unos minutos antes de ser borrado.

"Que The Guardian publique a Otegi ya es...", ha escrito en su cuenta en respuesta a la columna publicada este miércoles, que lleva por título: "La represión del Estado español en Cataluña puede ser impactante, pero no es nada nuevo".

El artículo ha recibido también multitud de respuestas de gente que critica que este medio de comunicación dé voz a un exdirigente de ETA.

En su artículo, Otegi carga contra la sentencia del procés, apunta que es "profundamente injusta" y asegura que "para muchos" es "el signo de un país que se desliza hacia el autoritarismo y se aleja del estilo de democracia occidental".

Asimismo, dice que para los vascos "esto no es nada nuevo" porque "durante años", España fue capaz de disfrazar su esencia antidemocrática bajo la excusa de la "lucha contra el terrorismo".

"La violencia en el País Vasco terminó, pero no gracias a los esfuerzos del Gobierno español, sino a pesar de sus persistentes obstrucciones", añade. También responsabiliza de la violencia que se vivió en las calles de Barcelona durante la semana pasada a las fuerzas policiales, que cargaron "contra manifestaciones pacíficas catalanas”.

Otegi acusa a España de tener "poco interés" en lograr "la paz" en el País Vasco y compara la condena por sedición a los líderes del proceso independentista catalán con las condenas por terrorismo a miembros de ETA. "El hecho de que el Estado español aún tenga a más de 240 presos políticos vascos en prisión a pesar de que ETA finalizó sus acciones armadas muestra su falta de interés por mantener la paz", manifiesta.

Spanish state repression in Catalonia may be shocking – but it’s nothing new | Arnaldo Otegi https://t.co/71j0AhZtZO