Borrell, en guardia ante posibles preguntas sobre Cataluña en su examen en la Eurocámara

Josep Borrell afronta este lunes el examen parlamentario más exigente desde que entró en política hace 50 años porque de sus respuestas depende que sea el próximo alto representante de la UE para la Política Exterior. El 'hearing' o audición será a las 14:30 horas en la Eurocámara, ante un centenar de eurodiputados poco piadosos con su extenso currículum, por lo que el jefe de la diplomacia española se ha preparado en las últimas semanas para encajar todo tipo de preguntas, inclusive las relaciones con Cataluña y su procés independentista.

En la Comisión de Asuntos Exteriores que le examina está Diana Riba, eurodiputada de ERC y esposa del exconseller Raül Romeva, encarcelado en Lledoners; así como otros representantes belgas o del Grupo de Los Verdes que coquetean con el secesionismo catalán. Precisamente, fue el independentismo el único que pataleó en julio cuando los jefes de Estado y de Gobierno de la UE propusieron a Borrell para dirigir la diplomacia europea.

"Los independentistas son los que 'dispararon' cuando fue elegido para el puesto, así que no hay que bajar la guardia. Habrá que ver quién le pregunta y en qué términos", admite a Vozpópuli una de las personas que han ayudado a Borrell a preparar este examen. En todo caso, las cuestiones sobre Cataluña no le competen al Alto Representante para la Política Exterior de la UE, por lo que el ministro siempre podrá decir que no es su cartera y que se pase a la siguiente pregunta.

Las acciones en Abengoa

A diferencia de otros candidatos al puesto de comisario, Borrell conoce perfectamente cómo son este tipo de exámenes, pues llegó a presidir el Parlamento Europeo hace 15 años. "Lo está preparando bien. No tiene miedo. Respeto, sí. Ha sido presidente del Parlamento Europeo y sabe perfectamente qué papel tienen los eurodiputados. Conoce perfectamente cómo son estos 'hearing', pues estaba en el otro lado", asegura la citada fuente.

Entre los asuntos delicados que le pueden preguntar está su venta de acciones de Abengoa cuando era consejero de la compañía y, por lo tanto, disponía de información privilegiada; o su dimisión en 2012 como presidente del Instituto Universitario Europeo, con sede en Florencia.

Tiene más currículum que Mogherini. Otra cosa es que su especial personalidad no le pierda mañana. Más de uno intentará apretarle, a ver si salta y tenemos espectáculo"

Más problemática puede ser la imagen suya levantándose hace unos meses de una entrevista con una televisión alemana cuando le estaban preguntando por Cataluña, o su carácter temperamental que aflora en determinados debates que se van calentando.

"Borrell tiene más currículum y tablas que Federica Mogherini o Catherine Ashton", reconoce un eurodiputado del PP. "Otra cosa es que su especial personalidad no le pierda mañana. Más de uno intentará apretarle, a ver si salta y tenemos espectáculo. Si Borrell aguanta, no tendría que tener problemas".

No hay que olvidar que los miembros de la Eurocámara se han renovado en un 60% y que más de un eurodiputado busca su minuto de gloria con preguntas que desmoronen a un candidato a comisario. La francesa Sylvie Goulard, por ejemplo, pasó la semana pasada un vía crucis en la comisión de Mercado Interior y su nombramiento aún está en el alero.

Sobre su patrimonio personal, Borrell dio cuenta de cuatro pisos en España y uno en Bruselas, así como una parcela, un almacén y 496.333 euros en acciones, fondos de pensiones y fondos de inversión. De hecho, sus inversiones en Bayer, Iberdrola y el BBVA, pusieron en alerta a la comisión de Justicia, responsable de un primer examen de los candidatos, y que inicialmente consideró que podrían ser incompatibles con la actividad que desarrollará como miembro de la Comisión Europea, aunque finalmente dio el visto bueno.

Examen de tres horas

El candidato español se presentará ante los 71 miembros de la comisión de Exteriores del Parlamento Europeo y a una veintena de miembros de las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad y Defensa, que han sido invitados a participar en el 'hearing'.

El examen de tres horas comenzará con una alocución de 15 minutos del candidato en la que se espera que defienda su candidatura y plantee a grandes rasgos su proyecto para una acción exterior de la UE más decidida y proactiva. A continuación, en bloques de 5 minutos, deberá responder a 25 preguntas de los diputados, que tendrán la oportunidad de repreguntar para ser "más incisivos y concretos", explicó a Efe uno de los miembros del equipo de apoyo a Borrell.

Ante un Parlamento tan fragmentado se hace 'complicado' lograr el apoyo de 2/3 de los diputados y más cuando ni siquiera está garantizado el apoyo de los eurodiputados españoles

Hasta ahora, las preguntas eran 45 y sin posibilidad de repreguntar, por lo que muchos candidatos "se escapaban con muchas vaguedades; eso ya no vale, ahora los tienen mucho más agarrados, hay que tener respuestas para todo". Y no se esperan preguntas fáciles.

Ante un Parlamento tan fragmentado se hace "complicado" lograr el apoyo de 2/3 de los diputados y más cuando ni siquiera está garantizado el apoyo de los eurodiputados españoles ya que, por tratarse de fechas preelectorales, "los ánimos de todos están encendidos".

Prueba del abanico ideológico al que Borrell deberá convencer de su idoneidad es el hecho de que en la comisión están desde Hermann Tertsch, de Vox, hasta Idoia Villanueva y Manu Pineda, de Podemos, o la citada Diana Riba (ERC). Incluso, Javier Nart ya no está en Ciudadanos y es un electrón libre dentro del grupo de los liberales pues se ha posicionado en contra de la francesa Goulard... a pesar de ser de su misma familia política.