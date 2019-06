Borrell deja el Gobierno en junio, a la espera de ser 'ministro de Exteriores' de la UE

Haya sido o no designado por la Unión Europea (UE) Alto Representante para Asuntos Exteriores y de Seguridad, el viernes 21 de junio, el ministro español, Josep Borrell, dejará el Gobierno la semana siguiente y asistirá ya como eurodiputado a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo el martes 2 de julio en Bruselas, informan a Vozpópuli fuentes próximas al ministro.

Durante semanas, Borrell coqueteó con la idea de hacer compatible el Consejo de Ministros español con el escaño, a la espera de ver el desenlace de la negociación de los cinco puestos institucionales de la UE: además del sustituto de Federica Mocherini como Alto Representante, la Presidencia del Consejo, en sustitución del polaco Donald Tusk; la Presidencia de la Comisión Europea, en sustitución del luxemburgués Jean Claude-Juncker; Presidencia del Parlamento Europeo, en sustitución del italiano Antonio Tajani; y la todopoderosa Presidencia del Banco Central Europea (BCE), ahora en manos del italiano Mario Draghi.

Cena clave este viernes

En teoría esos cinco nombramientos se tienen que decidir en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión el 20/21 de junio en Bruselas, pero no está claro que los mandatarios lleguen a un acuerdo en fecha, admiten las fuentes consultadas. Por eso Borrell ha decido irse a la semana siguiente, pase lo que pase en Bruselas esos días.

De momento, este jueves recibirá en Moncloa al polaco Tusk, para otra "reunión de trabajo" en el marco de esa negociación, señalaron este martes fuentes oficiales. Al día siguiente, asistirá en la residencia del primer ministro belga, Charles Michel, en Bruselas a una cena informal con representantes del PSE, el PPE y ALDE. Por el Grupo Socialista Europeo, además de Sánchez estará en esa cena el primer ministro portugués, Antonio Costa; por los liberales, el anfitrión Michel y el primer ministro holandés, Mark Rutte; y por el PP europeo, los primeros ministros de Letonia, Arturs Karins, y Croacia, Andrej Plenkovic.

El aumento de 'peso' por el brexit y por el papel de Sánchez como negociador principal del PSE puede ser definitivo para que España recupere uno de los cuatro puestos principales de la UE

Confía, eso sí, tanto el presidente del Gobierno en funciones como su ministro, en que para el momento de la dimisión de éste, el nombramiento ya se haya negociado. Es clave que España haya ganadopeso por dos razones: porque el brexit ha aupado a nuestro país al grupo de los cuatro grandes países de la UE; y porque el principal negociador del Grupo Socialista Europeo está siendo Sánchez, en señal de reconocimiento al hecho de que el PSOE sea desde las elecciones del 26-M el partido del PSE que más eurodiputados aporta al grupo.

Sánchez se vió al día siguiente de las elecciones, el 27 de mayo, con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Eliseo, para lanzar el mensaje de que el PSE está dispuesto a alcanzar una alianza con los liberales de ALDE y los Verdes a fin de que la Presidencia de la Comisión recaiga en el líder del PSE, el holandés Franz Timmermans, y no en el del grupo más votado, el popular Manfred Weber; en ese pack, la Presidencia del Consejo sí iría para alguien del PP europeo, y la del Parlamento Europeo para la candidata de ALDE, la danesa Margrethe Vestager.

No obstante, nada está hecho. Y, de no conseguir que Borrell sea Alto Representante, aseguran las fuentes consultadas, Pedro Sánchez peleará porque la ministra de Economía, Nadia Calviño, sea la próxima Comisaria de Economía. Francia no pondrá excesivas pegas porque el país vecino aspira a que el próximo presidente/a del BCE sea un nacional suyo.

Las competencias de Exteriores, dado que es un ministerio 'de Estado', pueden recaer provisionalmente en la Vicepresidenta, Carmen Calvo, o en la ministra de Defensa, Margarita Robles

La marcha del cabeza de lista del PSOE a las pasadas elecciones europeas, que no podrá ser sustituido por al estar el Gobierno en funciones, plantea a Sánchez el dilema de a qué ministerio adscribe provisionalmente las competencias de Exteriores; como hizo hace dos semanas adscribiendo al ministro de Agricultura, Luis Planas, las tareas ordinarias del Ministerio de Administraciones Públicas, cuando Meritxell Batet fue elegida presidenta del Congreso.

Según algunas fuentes, y dado que se trata de un ministerio de Estado, el inquilino de La Moncloa baraja la opción de adscribir provisionalmente esas tareas a la propia Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, o a la ministra de Defensa, Margarita Robles, puesto que su departamento y Exteriores comparten en buena medida agenda.