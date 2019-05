Borrell asegura que los británicos "no se van porque no encuentran la puerta de salida"

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha señalado este miércoles que "el problema de los británicos es que no se van (de la UE) porque no encuentran la puerta de salida, es su problema", una tesitura ante la que los europeos "no podemos hacer mucho más".

El también candidato del PSOE a las elecciones europeas, Josep Borrell, ha respondido así al ser preguntado en una entrevista con Efe sobre la propuesta presentada el martes por la primera ministra británica, TheresaMay, para intentar lograr el apoyo del Parlamento al acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Para Borrell, May ha vuelto a presentar la misma propuesta de siempre: "primero me votan ustedes el acuerdo ese que han votado en contra un montón de veces, y luego, si lo votan, estaría dispuesta, dice si la entiendo bien, a un referéndum que sería de ratificación o de rechazo de ese acuerdo, pero primero quiere que voten el acuerdo al que ha llegado con la UE".

Posición de May

En su opinión, "hay que reconocer que May tiene contumacia e insistencia, quizá porque está muy convencida, con razón, de que esa es la única puerta de salida posible" y de que, "si se cierra esa puerta" porque los parlamentarios británicos la rechazan, "pues es que no hay otra y tardaremos mucho tiempo en encontrar otra".

Se trata de cuarto intento de May por lograr el apoyo del Parlamento al acuerdo pactado con la UE, cuya aprobación o rechazo se ha retrasado hasta el punto de que los británicos, que en 2016 votaron a favor de abandonar la UE, deberán acudir a las urnas este jueves para votar en las elecciones europeas con el fin de elegir a sus 73 eurodiputados.

Para Borrell, esta situación "puede sonar un poco a broma" a los británicos, cansados ya de un proceso de negociación complicado y largo, y resultar en que acudan a las urnas a apoyar al Partido del brexit de Nigel Farage, que apuesta por salir de Europa ya y sin acuerdo.

En su opinión, en el Reino Unido "hay mucha gente dispuesta a dar una patada a la vajilla china y que se rompa todo", aunque sin llegar a medir bien las consecuencias de "una salida sin orden ni concierto" como propone Farage.

"Lo dice porque así excita las pasiones de las personas que están a favor de eso; pero, ¡por Dios, un poco de cordura!, explique a la gente cuáles son las consecuencias de un salidadesordenada, porque quienes van a pagar las consecuencias son los ciudadanos que ahora aplauden", ha clamado Borrell.

Comparación con Cataluña

Para el ministro, lo que está ocurriendo en el Reino Unido "es un poco lo mismo que en Cataluña, la misma reacción, la unilateralidad: 'Pues declaramos la independencia y mañana ya tenemos una república'", ha señalado, tras advertir de que "este tipo de ensoñaciones colectivas pueden despertar entusiasmos primarios, pero tienen una factura histórica muy gorda que hay que pagar después".

Borrell ha lamentado que la situación creada en torno al brexit no está sirviendo de lección en Cataluña, donde sigue habiendo "un porcentaje importante y muy radicalizado", tal vez menor que hace un año, "pero siguen siendo a piñón fijo, inasequibles al argumento" y siguen diciendo que "lo que hay que hacer es volver a declarar la república mañana y marcharse por las buenas".

"Son ensoñaciones colectivas que son tan difíciles de disolver; ya lo decía Einstein, que es más difícil disolver un prejuicio, que desintegrar un átomo", ha concluido.