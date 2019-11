Borrell, sobre la Fiscalía: "Tiene autonomía, pero eso no significa que sea independiente"

El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha intentado matizar las declaraciones del presidente en funciones en relación a la labor de la Fiscalía explicando que Pedro Sánchez "dijo ayer al fiscal general lo nombra el Gobierno, y eso es cierto. No dijo que estuviera a las órdenes del Gobierno. Y según el Estatuto fiscal, el presidente puede instar al fiscal a iniciar procedimientos en defensa del interés general. Cualquier persona bienintencionada entiende eso”.

Borrell, en una entrevista en COPE, ha asegurado que la Fiscalía trabaja de forma autónoma, pero que eso no quiere decir que sea un organismo independiente: "El Poder Judicial es independiente, ni a los jueces los nombra el Gobierno, ni les puede dar órdenes. La Fiscalía tiene autonomía, pero eso no quiere decir que sea independiente del Gobierno".

De esta forma, y según lo explicado por el ministro de Exteriores en funciones, el Ejecutivo puede instar al fiscal a comenzar los procedimientos necesarios para defender el interés general del país. "La Fiscalía no es un órgano del poder judicial. No podemos decir que tiene el carácter de poder independiente. Al presidente del TS no lo nombra el presidente del Gobierno, al fiscal sí. La Fiscalía tiene poder funcional, pero el Gobierno puede instar a actuaciones por razones de interés general", ha indicado.

Sánchez presumió de controlar a la Fiscalía

La polémica surgió este miércoles cuando el presidente en funciones aseguró que su plan para traer de vuelta a España a Carles Puigdemont era a través de la Fiscalía del estado. Todo porque, al parecer, Sánchez pidió al juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, que reactivase la euroorden contra el líder independentista.

En una entrevista en RNE, Sánchez aseguró que "espero que más pronto que tarde Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española". Además, precisó que todo depende del tiempo que la justicia belga tarde en responder a esta solicitud.