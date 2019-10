Pillan a Begoña Villacís redactando una pregunta a un periodista y luego se hace la sorprendida

Begoña Villacís fue entrevistada este lunes en el programa de radio ‘La ventana’, en la Ser. Mientras el presentador Javier Casal le preguntaba cómo es posible que se vayan a reducir los niveles de contaminación si van a entrar más vehículos en Madrid, la vicealcaldesa de Madrid decidió quitarle el bolígrafo al locutor para escribirle en un papel lo que quería que le preguntara.

Este gesto sorprendió tanto al presentador que lo comentó en directo: "Le dejo la pluma, por si quiere hacer un gráfico aquí en el papel”. Begoña le decía que no iba a ser el caso mientras escribía en el papel. Mientras respondía a la preguntar anterior, le daba el papel y el boli al locutor, como si nada hubiera pasado.

Posteriormente, el presentador le recordaba que la entrevista se estaba retransmitiendo por vídeo en directo a través de Internet, en streaming. “Mire, lo voy a decir porque como nos está viendo la gente en streaming… Me ha puesto usted aquí ‘Valdemingómez’, no sé si me está dictando la pregunta y quiere hacer usted la entrevista”, apuntó el presentador. Villacís trataba de excusarse diciendo: "No,digo que quería hablar del tema".

Villacís se hace la sorprendida cuando el presentador le hace la pregunta que ella le escribió

A pesar de ello, el presentador le dijo a Villacís: "Como es un tema importante, se lo voy a preguntar". “¿Va a aceptar Madrid la basura que proceda del vertedero de Alcalá de Henares?”, le preguntó Javier Casal.

La respuesta de Begoña Villacís fue tan sorprendente como su gesto anterior al ‘robarle’ el boli al periodista, ya que respondió con un “me alegra que me hagas esa pregunta porque pensaba que no me lo ibas a preguntar”.

El locutor se excusó diciendo: “Te lo iba a preguntar pero el programa dura lo que dura y nos quedan 40 segundos”.

Villacís señaló al respecto: "Pues creo que es un tema muy importante porque Madrid ha demostrado de sobra, la solidaridad. Creo que el señor Javier Rodríguez, el alcalde de Alcalá de Henares, que es del Partido Socialista y esto hay que recordárselo al señor Pepo Hernández, lleva sabiendo esto desde el año 2015 y tenía que haber hecho los deberes. Lo que le está pidiendo a Madrid es mucho más de lo que debe dar a estas alturas y yo creo que, en estas condiciones, por lo menos nosotros, no lo vamos a aceptar. Por parte de Ciudadanos lo tenemos bastante claro”.

Como ya se quedaban sin tiempo, el locutor la animó a venir otro día "con más tiempo". "Sí porque es importante que hablemos de este tema, eh, Javier", sentenciaba Begoña.