Villacís califica de "anécdota" el desplante de París a Rivera

La vicealcaldesa de Madrid y dirigente de Ciudadanos Begoña Villacís ha considerado este viernes como una "anécdota" que el Gobierno francés negase ayer que el presidente Emmanuel Macron apoyaba los pactos de Ciudadanos en España, como había señalado el líder del partido naranja, Albert Rivera.Villacís ha argumentado, en una entrevista con Los Desayunos de Televisión Española, que trabajan "muy de la mano" y existen "muy buenas relaciones" y "mucha sintonía" con La República en Marcha, el partido de Macron con el que comparten grupo europeo, el liberal "Renew Europe".La también secretaria de Política Municipal de Cs ha defendido que en Bruselas dieron ayer una "imagen muy potente" como parte de los liberales europeos, un grupo que "ha crecido mucho" y que les representa porque ya no cuenta con el PdeCat.

Para Villacís "no tiene nada que ver" el desmentido del Palacio del Elíseo y las críticas por los pactos con Vox, con las palabras del concejal Manuel Valls, al que le ha dicho que Ada Colau es "independentismo sumado a populismo".Ha restado además importancia a las diferencias de criterio en el seno de Ciudadanos, que considera que son noticia porque son un "partido unido".

No habrá abstención

Villacís ha negado presión para que una abstención de Ciudadanos posibilite la investidura del socialista Pedro Sánchez y ha defendido que la presión que debe importar es la de los ciudadanos que confiaron en Cs y a quienes les dijeron "para qué iban a servir sus votos"."Hubo un compromiso de un 'no' al PSOE y aquí el viaje no lo ha hecho Ciudadanos, lo ha hecho el PSOE", ha agregado Villacís.La dirigente ha defendido que no hay verticalidad en Ciudadanos sino libertad de expresión con un liderazgo fuerte y ha señalado que en el Comité Ejecutivo de Cs "habla todo el mundo" y que la decisión de tener al PP como "socio preferente" en los pactos se adoptó por "unanimidad".El Palacio del Elíseo negó ayer jueves que el presidente francés, Emmanuel Macron, haya apoyado "ni en público ni en privado" los pactos de Ciudadanos en España, informaron a Efe fuentes de la Presidencia francesa después de que Rivera afirmase en Bruselas que París apoyaba sus pactos y que les había felicitado por ellos.