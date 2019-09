Villacís se desmarca de Vox: "Se equivocó, no era el momento" de discutir sobre violencia machista

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado que Vox "se equivocó" este jueves al presentarse en el minuto de silencio en Cibeles por la última mujer asesinada en Madrid con una pancarta que negaba la violencia de género, al asegurar que "no era el momento" de discutir sobre ese tema por "humanidad".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir a un acto por el Día Mundial del Alzheimer, ha señalado que todos los gestos políticos son "legítimos" pero que hasta ayer no se habían utilizado los minutos de silencio para hacer una "reivindicación política".

"Vamos a vivir muchas elecciones, tenemos plenos, comisiones, ayer no era el momento, pediría que nunca se utilicen los minutos de silencio en recuerdo de mujeres asesinadas por violencia machista porque no es el momento", ha subrayado Villacís, a lo que ha añadido que se trata de "una cuestión de respeto".

Así, ha afirmado que lo que ocurrió tiene que "invitar a reflexionar" a Vox y ha considerado que "no se volverá a repetir" ya que ha apuntado que "todo el mundo tiene derecho a equivocarse", pero espera que "lo enmienden".

"A mí no me parece que un minuto de silencio debe de ser utilizado para explicar que no existe violencia machista", ha explicado, a la vez que ha destacado que "si no quieren estar, que no estén" pero que no lo utilicen. Además, la vicealcaldesa ha incidido en que Vox "reflexionará" y se dará cuenta" de que no era el momento oportuno.

Pacto contra la violencia machista

Por otro lado, Begoña Villacís ha recalcado que ella sí que estuvo presente en el 8 de marzo aunque a algunos "no le gustó" y le querían "excluir". "No me fui por voluntad propia sino que me excluyeron, había miembros del PSOE que daban saltitos rechazando que lo quisiéramos apoyar", ha apostillado.

Asimismo, ha incidido en que Cs como "partido liberal" defenderá los derechos de las mujeres y comparte lo que se reivindica en el 8-M. "También somos mujeres, madres, políticas, trabajadoras y vamos a seguir defendiendo los derechos de todas nosotras".

Por último, ha afirmado que una de las primeras medidas que se han tomado desde el Ayuntamiento es "impulsar" el pacto contra la violencia machista y ha asegurado que están intentado llegar a acuerdos con otros partidos políticas en este ámbito para que "una a todos". "Si hay una materia que tiene que ser objeto de consenso tiene que ser esta", ha concluido.