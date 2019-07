La citación de la excúpula de BBVA sitúa a Francisco González a un paso de la imputación

La decisión del juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Tándem, Manuel García-Castellón, de llamar a declarar como investigados a varios de los integrantes de la excúpula de BBVA por la contratación irregular entre 2004 y diciembre de 2017 del comisario José Manuel Villarejo sitúa al ex presidente de honor del banco Francisco González (FG) a un paso de la imputación.

González está contra la espada y la pared porque el ex consejero delegado del banco Ángel Cano, quien durante los años 2009 y 2015 fue su mano derecha, y el ex jefe de Seguridad del banco Julio Corrochano serán interrogados por la Fiscalía anticorrupción y por el juez. Ambos tendrán que esclarecer quién dio la orden de contratar a Villarejo.

Por eso, el testimonio de Corrochano será clave para que el instructor de la causa decida llamar a declarar a FG, quién en las grabaciones de Villarejo aparece como el último responsable de la contratación del "clan policial mafioso", tal y como el Ministerio Público denomina al equipo del exagente.

Cobró en la cárcel

Las grabaciones muestran que fue Corrochano, quién antes de trabajar para el banco fue comisario general de Policía Judicial, el responsable de la contratación de Villarejo, pero también quién pagó en diciembre de 2017, cuando Villarejo ya estaba en la cárcel, un total de 242.000 euros al hijo del exmando policial. Corrochano también fue el encargado de romper la relación comercial con el cabecilla de la trama, que se había iniciado a final de 2014.

En concreto, tal y como adelantó este periódico, en una grabación interceptada por Asuntos Internos de la Policía a Villarejo, que tiene la fecha de 15 de mayo de 2005, el excomisario reconoce a su compañero, el también excomisario Enrique García Castaño, que había hurgado en la vida privada del exministro socialista de Industria, Turismo y Comercio Miguel Sebastián, para el BBVA.

Ese audio apunta de forma directa a Francisco González, quién según Villarejo quería desestabilizar a Sebastián, a quién culpaba de ser el promotor de la OPA hostil que Sacyr ideó contra la cúpula del banco. Por este trabajo, tal y como apunta otra grabación, el exmando policial llegó a cobrar un bonus de BBVA.

"Todas las semanas"

Otras grabaciones ponen de manifiesto que la contratación de Villarejo por parte del banco era estable, ya que según el excomisario él se reunía con Corrochano "todas las semanas" y le preguntaba qué necesitaba.

En este sentido, Villarejo también explicó a su compañero García Castaño, tal y como consta en una grabación, que había llegado a un acuerdo con el que fuera jefe de seguridad de BBVA, a quién llaman "Julito", para que le pagaran en plazos sus trabajos.

"Habemos quedao (sic) en qué la pasta que quedaba pendiente me la iba a pagar poquito a poco", espeta Villarejo a García Castaño, para después especificar: "Y me la está pagando. La verdad es que me lo está pagando poquito a poco. Todos los meses me da un recibito"

Operación Trampa

El juez García-Castellón ha reactivado las pesquisas a petición de la Fiscalía anticorrupción que abrió una pieza separada, denominada Trampa, en la que se investiga la contratación de Villarejo por parte de BBVA para frustar en 2004 una OPA hostil con la que la constructora Sacyr trataba de desplazar de la presidencia del banco a Francisco González.

En esta pieza separada también se analizan los trabajos realizados por el clan policial contra Ausbanc y el presidente de esta asociación de consumidores, Luis Pineda, que está procesado en la Audiencia Nacional por extorsionar a entidades financieras, una de ellas BBVA.