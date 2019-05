La batalla vuelve a la Mesa con los grupos y el reparto de los escaños y las mayorías

La primera reunión de la Mesa del Congreso estuvo protagonizada la semana pasada por la decisión de suspender de sus funciones a los cuatro diputados independentistas catalanes que permanecen en prisión provisional por su implicación en el proceso separatista. Este jueves, el órgano de gobierno de la Cámara Baja se reunirá por segunda vez desde las elecciones generales con varias cuestiones logísticas por decidir y con otras derivadas de la suspensión de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull.

Tanto ERC como Junts Per Catalunya presentaron sendas peticiones de reconsideración para que la decisión fuese anulada. Aunque la Mesa puede estudiarlas este jueves, no parece que vaya a tomar ninguna decisión hasta escuchar a la Junta de Portavoces que todavía no está formada. A pesar de todo, no es de esperar un cambio de criterio, pues la decisión adoptada el pasado viernes por el órgano que preside Meritxell Batet está basada en un informe de los letrados de la Cámara.

La principal incógnita que quedaba por cerrar este miércoles era si Junts Per Catalunya, el grupo que controla Carles Puigdemont desde Bruselas, intentaría formar grupo parlamentario propio a pesar de que no reúne las condiciones fijadas por el Reglamento. Es decir, tener al menos diez diputados o tener al menos cinco escaños y haber conseguido un 15% de los votos en las circunscripciones donde se presentaron a las generales. Los catalanes sólo superaron este umbral en dos de las cuatro provincias.

Cambio de mayorías

De momento, se han registrado como grupo con siete miembros entre los que incluyen a los tres diputados suspendidos. Asimismo, denuncian "inseguridad jurídica" y han pedido una nueva ampliación del plazo de constitución de los grupos hasta que se conozca el contenido de otro informe solicitado por la Mesa para aclarar qué alcance tiene la suspensión de los presos sobre el cómputo de mayorías en el Pleno.

Esa es otra de las patatas calientes que Batet tiene sobre la mesa. El órgano de gobierno donde PSOE y Podemos suman cinco de los nueve puestos deberá decidir si la composición de la Cámara baja de 350 a 346. Eso provocaría que la mayoría absoluta del Hemiciclo pasara de 176 a 174 diputados efectivos (o a 175 cuando Junqueras renuncie para tomar su acta de eurodiputado). La decisión no es baladí y la división de posturas entre el bloque del centro-izquierda y del centro-derecha es patente. PP y Ciudadanos ya se han pronunciado en contra. Con esos números, Pedro Sánchez podría superar la investidura con el apoyo de Unidas Podemos, PNV, Compromís, Coalición Canaria y el PRC.

Ronda de consultas

Precisamente, los de Puigdemont plantean con eso otro quebradero de cabeza a la nueva presidenta del Congreso. Este martes propusieron a Jordi Sánchez para acudir a la ronda de consultas con el rey Felipe VI de cara a la investidura y la formación del Gobierno. Batet, encargada de elaborar la lista de representantes designados por los partidos, ha dejado la decisión en manos del Tribunal Supremo, que en último término debería concederle un permiso para salir de la prisión de Soto del Real y visitar La Zarzuela.

En cuanto a las cuestiones logísticas típicas del inicio de legislatura está el reparto de los despachos y la ubicación de los escaños. Lo primero parece estar cerrado, aunque lo segundo podría demorarse. Aquí, la polémica está servida, sobre todo por el lugar que los partidos presentes en la Mesa asignen a los 24 diputados de Vox, la nueva fuerza que entra en el Parlamento tras el 28-A. La formación de Santiago Abascal no están en el órgano de decisión. En principio, parece que nadie pondrá objeciones para que sean colocados en el famoso 'gallinero'; es decir, los escaños con menos visibilidad en la parte alta de las bancadas.