Los militantes de ERC exigen masivamente una "mesa de negociación" para investir a Sánchez

Las bases de Esquerra Republicana (ERC) defienden que su formación vete la investidura de Pedro Sánchez si este no accede a su exigencia previa de crear una mesa de negociación. Así lo ha respaldado el 94,6% de la militancia, frente al 5,4% que era partidario de hacer presidente al líder socialista sin condiciones.

Es lo que se desprende del resultado de la consulta a la militancia -no vinculante- realizada a lo largo de este lunes. La votación, celebrada de 09.00 a 20.00 horas, respondía a la siguiente pregunta: "¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto políticocon el Estado a través de una mesa de negociación?".

❕ RESULTATS DE LA CONSULTALa militància d’@Esquerra_ERC ha dit NO❌ a la investidura de Pedro Sánchez si no canvien les condicions actuals i ha dit SÍ✅ a una mesa de negociació entre Catalunya i l’Estat#ConsultaERCpic.twitter.com/taGd1rT3cd — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) November 25, 2019

En una misiva enviada a sus bases el pasado miércoles, los republicanos recordaban que la aritmética parlamentaria que arrojaron las urnas el pasado 10 de noviembre les deja en una posición "muy relevante" y destacaban que, pese al preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, ambos necesitan del apoyo de otras fuerzas para alcanzar la mayoría necesaria que permita situar a Sánchez al frente de Moncloa. "La militancia de ERC fuerza al PSOE a negociar. Si el PSOE quiere algo de nosotros, tendrá que mover ficha. Si no lo hace, tendrá un NO", ha señalado Marta Vilalta, portavoz de la formación, una vez conocido el resultado. .@martavilaltat: "La militància d'@Esquerra_ERC força al PSOE a negociar. Si el PSOE vol alguna cosa de nosaltres, haurà de moure fitxa. Si no ho fa, tindrà un NO" #ConsultaERCpic.twitter.com/LvG1I1Mr7D — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) November 25, 2019

Posición de la dirección republicana

Diversos miembros de la dirección republicana ya se han posicionado en los últimos días y adelantaron que votarían 'no' si el Gobierno no propone una mesa de negociación para solucionar el conflicto en Cataluña que sea entre iguales, sin condiciones para que se pueda hablar de cualquier tema, fijando un calendario y unas garantías para cumplir los acuerdos que se tomen.

En la carta, planteaban a la militancia que, si estas condiciones no se concretan, no creen que deban modificar su posicionamiento inicial, es decir, mantendrán su 'no' a Sánchez.