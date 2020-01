Los barones dan su primer aviso al Gobierno de Sánchez por las cesiones a Cataluña

Algunos barones del PSOE han dado un tímido primer aviso a Pedro Sánchez. Tanto Aragón como Castilla-La Mancha han amenazado con acudir a los tribunales si el Gobierno no abona la deuda que mantiene con las autonomías a cuenta de la liquidación del cobro indebido del IVA.

Emiliano García-Page también ha alzado la voz, de momento en solitario dentro del partido, en contra de la reforma del Código Penal como cesión a los partidos separatistas. El presidente castellano manchego ha dicho que no se puede "mercadear" con los derechos de los españoles. Y ha renegado del plan de suavizar delitos como el de sedición para beneficiar a los líderes del proceso independentista encarcelados.

Los 2.500 millones de euros que el Gobierno adeuda a las 17 comunidades por un cobro indebido del IVA lleva camino de convertirse en un incendio para Sánchez. El Gobierno se comprometió en agosto a abonar esa cantidad. Pero ahora, y sin nuevos Presupuestos a la vista, lo ha dejado en el aire.

Aragón y Castilla-La Mancha, a los tribunales

Algunas autonomías gobernadas por el PP, como Galicia y Castilla y León han mostrado abiertamente su intención de ir a los tribunales si el Gobierno no paga su parte correspondiente. La novedad es que ahora los gobiernos del PSOE secundan la propuesta. No ha sido una acción concertada, según fuentes consultadas por Vozpópuli.

"Cada comunidad está defendiendo lo suyo", dicen fuentes socialistas. "Pero al final es algo que nos afecta a todos".

Los líderes socialistas confían en encontrar una solución en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el foro que reúne a las comunidades y el Gobierno central, pero no renuncian a la vía judicial. El PSOE de Aragón reclama 80 millones de euros correspondientes a 2017. Su portavoz en las Cortes, Vicente Guillén, ha asegurado que "no descarta ninguna vía para defender los intereses de la comunidad".

Más contundente ha sido García-Page, que ha dado un plazo de dos semanas al Ejecutivo central para resolver el contencioso. De no hacerlo, Castilla-La Mancha recurrirá a la Justicia por los 130 millones de euros reclaman.

"Me gustaría que se arregle hablando porque si no es así tendremos que ir a los tribunales cuando otros que ya están en los tribunales, incluso van a poder opinar sobre el Código Penal que les afecta, algo que no deja de ser increíble y paradójico", ha dicho en Guadalajara.

Page, en contra reformar el Código Penal

García Page se ha convertido en el primer líder territorial del PSOE que critica en público la posible reforma del Código Penal anunciada por Sánchez. En su opinión, no pueden decidir sobre el delito de sedición "aquellos que aún hoy siguen diciendo que, si pueden, volverán a hacer lo mismo", en referencia al líder de ERC, Oriol Junqueras. "Con los derechos de los españoles y con el Código Penal no se puede mercadear”, ha añadido.

Sánchez tiene previsto reunirse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la primera semana de febrero. El presidente del Gobierno está preparando la mesa de negociación con el separatismo. Y en el PSOE y en el seno del Ejecutivo se ha instalado una cierta preocupación por el retraso en la aprobación de los Presupuestos, que no se esperan hasta mínimo el verano.

Hay quién cree que los partidos independentistas, de los que depende parlamentariamente la coalición de Sánchez y Pablo Iglesias, pueden aprovechar este tiempo para seguir sacando más cesiones al Gobierno.