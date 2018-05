Barones del PSOE evitan polemizar con Sánchez porque creen que la censura no sale

Conforme pasan las horas, aparecen los vetos cruzados -de Ciudadanos a la candidatura de Pedro Sánchez y de éste a aceptar las exigencias de Albert Rivera-, y surgen las dudas del PNV y Junts per Cat a apoyar al líder socialista para que llegue a La Moncloa. Se está instalando entre las élites del PSOE la idea de que la moción de censura a Mariano Rajoy no va a salir; y, por eso, nadie en la reunión del Comité Federal socialista ha levantado la voz de mas este lunes.

Nadie ha querido ofrecer otra imagen de lío socialista en vísperas de una moción de censura que un exsecretario general con silla en el Federal admitía a Vozpópuli "difícil" por más que "siempre hay posibilidades" de sacarla adelante y más cuando el PP está en una situación política comatosa.

La presidenta andaluza, Susana Díaz y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page se han atrevido a recordar al candidato que no se puede pactar con los independentistas. Bien es cierto que con diferente formato. Page, que no ha hablado a puerta cerrada ante el Comité, fuera sí ha dicho a los periodistas que él confía en la palabra de Sánchez de que no va a pactar nada con los independentistas que suponga alterar el 155 en Cataluña.

Díaz, por contra, dejó sentado ante los periodistas que considera "inevitable" la convocatoria de elecciones ante la actual situación y avisó al líder de su partido de que no puede llegar a "acuerdos" o "concesiones" con los independentistas para ganar su moción de censura.

Iceta: "solo los muy deshonestos pueden atribuir a Pedro Sánchez un pacto encubierto con los independentistas en esta moción de censura"

A su llegada al Comité Federal del PSOE, Díaz defendió la decisión de presentar moción de censura contra un Gobierno de Mariano Rajoy"inhabilitado" después de la "brutal sentencia" del caso Gürtel. "El PSOE siempre ha actuado con responsabilidad con España y en estos días también. Espero y confío en que la decisión del partido va en esa línea". "Lo que espero es que haya un ejercicio de responsabilidad de los partidos que respetan el orden constitucional para que España no siga en esta situación", ha alertado la presidenta andaluza, que comparte la posición de la dirección federal del PSOE de que no puede haber "concesiones o acuerdos con los independentistas".

En una línea bien distinta, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha señalado que "solo los muy deshonestos pueden atribuir a Pedro Sánchez cualquier interés en esta moción de hacer un pacto encubierto con los independentistas".

Luego, ha orientado el tiro más hacia el PP al señalar que "Hay que ser muy deshnestos. Hacía tiempo que no veía tanta bajeza moral; tanto robo, si, pero bajeza moral, no".