Los barones del PSOE piden ahora a Sánchez que aguante hasta otoño sin elecciones

Una vez convocadas por Susana Díaz las elecciones andaluzas en solitario el 2 de diciembre, sin coincidir con el adelanto de las generales por parte de Pedro Sánchez, la amenaza de simultanearlas se cierne ahora sobre los alcaldes y presidentes autonómicos socialistas que se enfrentarán a la reelección en los comicios del 26 de mayo.

Y, por eso, toda la presión que las federaciones venían ejerciendo sutilmente para que Sánchez disolviera las Cortes el mismo día que la baronesa andaluza -con la rotunda oposición de ella y del PSOE-A-, se ha transformado en una llamada a "aguantar" hasta otoño de 2019; se aprueben o no los Presupuestos con el voto de los independentistas catalanes, señalan a Vozpópuli diversas fuentes.

Este lunes lo verbalizó, a la salida de su reunión en La Moncloa con el jefe del Ejecutivo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pero antes que él lo han hecho la pasada semana el valencino, Ximo Puig, y el aragonés, Javier Lambán. En privado, todos ellos habían logrado convencer de que lo mejor era este otoño de 2018 con Díaz, no en mayo con ellos, hasta al secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y a otros miembros del núcleo duro del sanchismo.

No quieren ni oír hablar de la posibilidad de convertir el 26 de mayo en un superdomingo con hasta seis urnas en cada una de las mesas electorales repartidas por toda España -Congreso, Senado, Europeas, Parlamento autonómico, municipio y cabildo o concejo-. Aunque los españoles están ya acostumbrados a distinguir unas elecciones de otras, son muchos quienes creen que esa "complejidad" sería un factor disuasorio para acudir a votar -sobre todo entre la gente mayor-, que haría crecer la abstención.

Y tampoco les viene bien a los barones y alcaldes del PSOE que el presidente adelante las elecciones generales a marzo de 2019, dos meses antes de ese superdomingo, caso de no lograr la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y de que la situación política en Cataluña se deteriore hasta el extremo.

"Sería letal para nosotros", dice un dirigente territorial en alusión a que la campaña pille en mayo, en medio de la negociación de investidura de Sánchez con PDCat y ERC

Consideran que también tendría riesgo para ellos porque la campaña electoral del 26 de mayo, entre el 9 y el 24 de mayo, caería ya en plena negociación de la investidura del líder socialista con los independentistas catalanes del PDCat y ERC. "Sería letal para nosotros", admite una fuente.

Lo cual explica que los antaño rivales de Pedro Sánchez en su enfrentamiento en primarias con Susana Díaz se hayan transformado hoy, paradójicamente en defensores de su fortaleza. Un ejemplo, García-Page.

Recordaba este lunes con ironía el presidente castellano-manchego en La Moncloa que "si alguien pensaba que Pedro Sánchez era débil, en el PSOE salimos de eso ya bastante escarmentados". "Creo -añadía- que cuando ha tenido que demostrar fuerza, se lo digo en primera persona, ha demostrado que la tiene, de manera que yo no recomendaría, tampoco a los independentistas, que se atrevieran a probar la fuerza de Pedro Sánchez".

Se refería al pulso que mantienen ERC y el PDCat con el presidente del Gobierno para apoyar los presupuestos a cambio de que los líderes independentistas presos no sean acusados por la Fiscalía. "No va a cambiar soberanía por apoyo parlamentario", ha dicho, rotundo, García-Page.

Ximo Puig se huele un 2019 complicado y no descarta todavía adelantar las elecciones en la Comunidad Valenciana a diciembre de este año

Por su parte, el valenciano Ximo Puig se huele un escenario complicado en 2019 y ya ni siquiera descarta adelantar las elecciones autonómicas en su comunidad a este 2018 -para convocarlas el 16 de diciembre tendría que disolver Las Corts el 23 de octubre, máximo-.

Así lo dejó claro en una entrevista con El País el lunes de la semana pasada: "Tenemos derecho a marcar nuestro propio calendario electoral, y, a eso, como presidente, no voy a renunciar nunca. Creo que sería bueno, para singularizar nuestro proceso, tener unas elecciones que hablaran de la Comunidad Valenciana específicamente. Que no estuvieran en medio de otros procesos electorales. Nos haría más visibles. Por eso el adelanto electoral podría ayudar. Pero, hoy, pesa más la estabilidad, aunque no lo descarto".