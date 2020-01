Los barones del PP denunciarán al Gobierno si no paga los 1.500 millones que debe del IVA

Los barones del PP han amenazado al Gobierno de Pedro Sánchez con ir a los tribunales si no les paga los 1.500 millones que les debe del IVA. Juanma Moreno exige los más de 500 millones que debe a Andalucía, Alberto Núñez Feijóo pide los 370 millones para Galicia, Fernando López Miras pide que se paguen a Murcia 130 millones y Alfonso Fernández Mañueco pide para Castilla y León 142 millones de euros. Además, a Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, debe 337 millones.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que no descarta "ninguna posibilidad", incluida la vía judicial, para reclamar al Gobierno central que abone a Galicia los 200 millones que le debe por la liquidación de la última mensualidad de IVA del año 2017.

En declaraciones a los medios, Núñez Feijóo ha respondido así al anuncio de esta mañana, tras el Consejo de Ministros, de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien confirmó que no está previsto este pago toda vez que han pasado dos años de esta fecha y que las compensaciones previstas fueron descartadas por varios partidos, también el PP, con el rechazo al borrador de presupuestos presentado a comienzos de 2019.

"La tomadura de pelo está siendo ya continuada y empieza no solo a ser de mal gusto, sino que empieza a ser grosera", ha afirmado el presidente gallego al ser preguntado por este tema, para a continuación añadir que la propia ministra se comprometió personalmente a abonar esta cantidad a Galicia "en una reunión de agosto del año 2018".

El titular de la Xunta ha señalado a la Administración estatal como "el principal moroso" de Galicia y ha exigido que se abonen los 370 millones de euros que estipula que le deben, al incluir en este cálculo la prima para las Comunidades autónomas cumplidoras con los objetivos de déficit prevista por los anteriores gobiernos del PP.

O Goberno de Sánchez dicía que non había atrasos na chegada do AVE a Galicia e prometera pagar os 200M€ do IVE que nos correspondían. Agora, unha vez pasadas as eleccións, eles mesmos recoñecen que era mentira. Basta de tomarlle o pelo aos galegos, non o merecen pic.twitter.com/D5udNkeo1y