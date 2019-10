"La peor estimación del CIS de toda su historia", las reacciones al último barómetro de Tezanos

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da al PSOE una victoria clara en las elecciones del 10-N con entre 133 y 150 escaños. Esta encuesta del organismo que preside José Félix Tezanos, asegura, además, que si se celebrasen unos comicios en este momento, los socialistas y Unidas Podemos se acercarían a la mayoría absoluta. Si se compara con los sondeos publicadas en las últimas semanas, se aleja de lo estimado, por lo que el CIS no ha tardado en ser cuestionado.

El último estudio sobre la intención de voto ha sido duramente criticado, en primer lugar, por las fechas en las que se realizaron las entrevistas. En esta ocasión, las fechas más señaladas de las últimas semanas, sin duda influirían en unas eventuales elecciones.

El estudio se ha realizado entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre. Por lo tanto, no ha contado con la publicación de la sentencia del procés por parte del Tribunal Supremo, que fue tan solo un día después, el 14 de octubre.

Uno de los primeros en criticar la cocina del CIS ha sido el presidente de GAD3,Narciso Michavila. Esta consultora, una de las que elabora encuestas de manera habitual, ha asegurado que "esta será la peor estimación del CIS en toda su historia. No cuadra ningún partido".

CIS: Campo: 21-sep al 13-octConvocatoria elecciones: 23-sepPublicación candidaturas: 9-octSentencia del procés: 14-oct.CONCLUSIÓN: ESTA SERÁ LA PEOR ESTIMACIÓN DEL CIS EN TODA SU HISTORIA. NO CUADRA NINGÚN PARTIDO. — Narciso Michavila (@nmichavila) October 29, 2019

Por su parte, desde el Partido Popular, el senador de la formación Rafael Hernando, ha señalado a través de Twitter que este CIS se trata de "otro fraude más". "Tramposo de profesión", ha llamado a Sánchez. Además, ha afirmado que estas entrevistas, que se hicieron "hace un mes", son "con dinero público". "España no se merece esto", ha concluido.

Hoy el El Centro de Investigaciones Socialista de Tezanos, antes CIS, publica una encuesta con entrevistas hechas ¡hace un mes! El PSOE 150 escaños.Otro fraude más de @sanchezcastejon : tramposo de profesión Y todo con dinero público. España no se merece esto — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) October 29, 2019

Más País lo tilda de "disparate"

Por otro lado, desde la formación Más País, su líder Íñigo Errejón, ha asegurado nada más conocerse los resultados del sondeo que "por desgracia para nadie en España es una sorpresa que este CIS parezca hecho a la medida de Sánchez".

Errejón ha afirmado que "no es que nazca viejo", sino que "nace absolutamente disparatado". En relación a su partido, ha señalado que no se les puede "medir" puesto que cuando se realizó la encuesta no se sabía dónde concurrían a las elecciones generales. "Estoy convencido de que estamos muy por encima, como ya pasó en Madrid", ha dicho. "Es una encuesta diseñada para Sanchez", ha concluido el dirigente.

Asimismo, el exdiputado de Unidas Podemos que ahora encabeza la lista de Más País por Asturias, Segundo González, ha afirmado que el último barómetro es "un completo disparate". Se basa en que la encuesta se ha realizado "antes de la convocatoria de elecciones y de que se inscribiesen las candidaturas". "El desprestigio que está viviendo es insostenible", ha añadido en un tuit que posteriormente ha borrado.