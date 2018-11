Aznar reclama "desarticular" el "golpe de estado" en Cataluña

El expresidente del Gobierno de España y presidente de la fundación FAES, José María Aznar, ha considerado necesario este martes "desarticular el golpe de estado" que se dio y "se da todos los días" en Cataluña y del que ha considerado "responsable de complicidad" al PSOE, pues de lo contrario no se podrá "fortalecer" a la nación española.

Así lo ha expresado este martes el exjefe del Ejecutivo entre 1996 y 2004 en un acto de presentación de su último libro, 'El futuro es hoy', en Valladolid, donde ha conversado con el director del aula de Cultura de El Norte de Castilla, Fernando Conde, y el subdirector de la Fundación Vocento, Carlos Aganzo.

Aznar, guiado por las preguntas de sus acompañantes sobre las tablas, ha repasado el contenido de su última publicación, comenzando por la situación de "riesgo" que considera que vive el "orden liberal mundial", y con los focos de interés puestos en la Unión Europea y el crecimiento de los "populismos", la situación de España y también la del que fuera su partido, el PP, del que ha recalcado que no puede hablar en su nombre.

Crisis

El exjefe del Ejecutivo central ha advertido de que España atraviesa hoy por "el momento más grave de los últimos 40 años", lo que es una "crisis sistémica, no coyuntural" debido a que "no ha habido una institución que no haya resultado dañada". Dentro de todo ello, ha aseverado, "lo más grave es el problema del secesionismo".

Ante este "peligro" que se "agrava cada día" y que "no parece que vaya a poder solucionarse en los próximos tiempos", Aznar ha reconocido que no se podrá abordar "sin asumir graves riesgos" y que resulta "absolutamente indispensable" fortalecer la nación española pues ha añadido que se incluye entre las personas, cansadas de escuchar "insultos, desprecios y vejaciones" a España.

Para ese fortalecimiento Aznar reclama "desarticular" el "golpe de estado" que se dio y que, en su opinión, "se da todos los días" en Cataluña, pues "los golpistas ocupan las instituciones y condicionan el Gobierno de España", que ha recordado que está formado por un PSOE "minoritario" apoyado por "radicales antisistema y secesionistas".

En su opinión, para conjurar los "riesgos de secesión" y abordar la "crisis sistémica" será también indispensable una "refundación" del Partido Popular y del centroderecha, pues de lo contrario habrá "serios problemas".

Sin embargo, ha considerado que "no se puede confiar" para ello en la izquierda española y el PSOE, pues ha considerado a dicho partido "responsable de complicidad", al tiempo que ha apostillado que "ha perdido el juicio" y ha dejado de ser "un socio viable".

En un discurso en el que ha incidido en considerarse "integralmente constitucionalista", Aznar ha puesto en valor lo conseguido durante los últimos 40 años en España y ha recalcado que la Constitución "no es uno de los problemas", sino que es la solución, por ello ha censurado que los "radicales que dicen que hay que parecerse a Venezuela" y el propio PSOE, al que no obstante ha considerado "parte activa" de los logros de esta etapa, quieran "poner boca abajo" el "orden constitucional".

Exhumación de Franco

Todo ello, a juicio del expresidente, impide abordar asuntos que considera más importante, como la educación, la financiación de las pensiones, la estrategia digital. De hecho, ha enfatizado que se ha discutido más sobre los restos de Franco y si "deben estar en el Valle de los Caídos, la Almudena o el Pardo" que sobre cómo hacer frente a la próxima "revolución" de la Inteligencia Artificial.

Entre los muchos avisos que ha lanzado Aznar también ha estado el de evitar que en España ocurra "el fenómeno más grave" de la Europa actual, que es "el derrumbamiento de los partidos centrales moderados en Francia y Alemania", algo que considera que todavía se puede conseguir. En todo caso, ha recordado que si hace "10 ó 15 años" para hablar de populismos había que fijarse en Sudamérica, ahora ya hay que mirar a "Estados Unidos" o a Europa, con casos como el de Italia.

De vuelta a España, José María Aznar ha terminado por centrarse en el partido que presidió durante casi 15 años, el Partido Popular y ha subrayado el hecho de que "en la centro derecha antes había una silla y ahora hay tres" --en referencia al PP, Ciudadanos y Vox-- por lo que ha reflexionado que en un caso así se puede "tirar la silla al otro" o bien "intentar reorganizar el centroderecha", que es lo que propone en su libro, entregado a la editorial antes de que Pablo Casado fuera elegido presidente del partido.

Esa reordenación pasa por "reordenar y refundar" su "todavía" primera fuerza que es el Partido Popular, algo para lo que ha considerado que su actual presidente ha tomado "decisiones correctas". "El PP está muy bien dirigido y tiene una oportunidad muy grande de recuperar posiciones y de liderar esa refundación del centroderecha, vital para el interés de España", ha concretado.

La derecha

Antes de ello, Aznar había lamentado en términos generales la "tendencia insoportable" que considera que tiene la "derecha" a "pedir perdón por lo que no debe", lo que a su juicio supone "socialdemocratizarse" y "disfrazarse". Por ello, ha enfatizado que cuando el centroderecha de España "se disfraza, pierde", pero cuando no lo hace, "gana".

El expresidente ha entrado a las 7 de la tarde a un Teatro Zorrilla completamente lleno en su espacio de platea, acompañado por el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el máximo dirigente del partido en Valladolid, Jesús Julio Carnero. Junto a ellos dos, y también con el secretario general del PP provincial, Luis Miguel González Gago, y con los miembros del Grupo Popular en la Diputación de Valladolid, el expresidente ha posado para los fotógrafos de prensa ante un 'photocall' situado en el recibidor de este espacio cultural.

El presidente de la Institución provincial ha dedicado unas palabras a modo de presentación al expresidente del Gobierno y de la Junta de Castilla y León, quien posteriormente ha recordado esa etapa de su carrera como "la más importante" junto a la Presidencia de la nación. Entre el auditorio también estaba el exalcalde de la ciudad, Francisco Javier León de la Riva, y varios de los miembros del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento, encabezados por su portavoz, José Antonio Martínez Bermejo.