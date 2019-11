Rifirrafe entre Ayuso y Monasterio: "Dios no me hizo perfecta, por eso no soy de Vox"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido un rifirrafe este jueves con la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio. "Dios no me hizo perfecta, por eso no soy de Vox", ha dicho la popular durante un debate sobre el aborto en el que ha asegurado que no piensa "perseguir a nadie por abortar" pero tampoco lo va a fomentar, como a su parecer hacen desde Podemos.

"No tengo la potestad estar en cada casa, en cada rincón de cada familia para decirles cómo tienen que vivir que es precisamente como entienden las cosas desde Vox o desde Podemos", ha remarcado la presidenta regional.

Ayuso respondía de esta manera a Monasterio, que ha apuntado que el año pasado hubo "19.000 condenados a muerte". "Le pedimos que ejerza de presidenta de la Comunidad y utilice la fuerza que tienen en el trabajo más bonito del mundo que es sacar vidas adelante", ha dicho la dirigente del partido verde.

Según Monasterio, hay madres que se presentan en la puerta de muchos lugares a pedir ayuda, y que muchas veces han sido "victimas de trata, de mafias que las han traído quitándoles la documentación y les han hecho atravesar el Mediterráneo en condiciones terribles o chicas adolescentes que en su casa les están presionando para que acaben con esas vidas". "A esas madres tenemos que protegerlas", ha dicho.

Denuncia acoso de la izquierda y de Vox

La jefa del Ejecutivo madrileño ha defendido que durante la campaña electoral intentó "poner luz" sobre los no nacidos y ha criticado que mientras la izquierda la acosa y le insultaba los de Vox hacían lo mismo desde un autobús, en vez de ponerse en su lugar y ayudarla.

En concreto ahora, Ayuso ha defendido que quiere fomentar políticas educativas para los más jóvenes, apoyar la maternidad y la paternidad, ayudas por nacimiento, deducciones fiscales para la familia y para la contratación de cuidadores, con políticas de gratuidad de la educación 0 a 3 años, y con apoyo a la Red Madre.