Frialdad de los barones del PP para combatir la "campaña orquestada" contra Ayuso

Estamos ante una "campaña orquestada" contra la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dicen en la sede nacional del PP. Esto, que suena a defensa de manual, contrasta con el silencio y la frialdad de los barones del partido para arropar a alguien que este próximo miércoles, cuando la vote la Asamblea de la Comunidad, va a convertirse en otro de ellos.

Ni el gallego Alberto Núñez Feijoó, el murciano Alberto López Miras, el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla o el castellano y leonés Alfonso Fernández Mañueco -no digamos los muy enfrentados a Génova Alfonso Alonso (País Vasco), Isabel Bonig (Comunidad Valenciana) o Mercedes Fernández (Asturias)-, han roto una lanza en favor de su compañera, que hace frente estos días a acusaciones relacionadas con el caso Púnica al hilo de la posible imputación de Esperanza Aguirre.

La sombra de la corrupción en el territorio más importante de los populares ha acabado por empañar casi todo, pero sorprende que Díaz Ayuso vaya a ir la próxima semana sola -políticamente hablando- a la que ha sido tan costosa investidura; su rival por la presidencia en la Comunidad, el socialista Ángel Gabilondo, y, sobre todo, el dirigente de Más Madrid, Íñigo Errejón, la van a tratar de vapulear con la corrupción.

Lo más probable es que en la tribuna de invitados esté la plana mayor de la Dirección nacional del PP con Pablo Casado a la cabeza, además del PP madrileño, pero lo interesante es saber si alguno de los presidentes regionales se acercarán al edificio parlamentario a arropar a su compañera de partido.

"Es que en Madrid ha llovido mucho y nadie quiere pillarse los dedos", argumenta un ex dirigente de la época Rajoy para justificar a los 'barones'

"Es que en Madrid ha llovido mucho y nadie quiere pillarse los dedos", reconoce un ex dirigente de la época de Mariano Rajoy intentando entender el silencio del resto de barones populares con la que está llamada a ser la baronesa más importante junto con Moreno Bonilla. Tan esa así, que este jueves el secretario general, Teodoro García Egea, tuvo que salir al quite contra Errejón y su petición a Ciudadanos para que reconsidere la investidura de Ayuso:

Muy importante: ante las altas temperaturas hay que hidratarse bien y permanecer en lugares frescos y secos, evitando las digestiones pesadas.A la izquierda se le indigesta el Gobierno de Madrid, tiene los síntomas de estar sufriendo un golpe de calor... https://t.co/yAI8GlxJZV — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) August 8, 2019

A Ayuso el juez del caso Púnica no la ha llamado a declarar, siquiera como testigo, en cinco años, argumentan los populares; así que por ese lado hay tranquilidad, por más que los audios de Adrián de Pedro y la carta de Isabel Gallego publicados esta semana por Vozpópuli desmientan su tesis de que ella tuvo poco que ver con Aguirre.

Otra cosa es el asunto familiar que persigue a la candidata desde hace semanas, a cuenta del crédito que concedió Avalmadrid a su padre para hacer frente a deudas en sus empresas y la acusación -esta sí, a ella personalmente- de haber participado en un supuesto alzamiento de bienes para no hacer frente al pago de esas deudas, según Infolibre.

"Embarrar el campo"

El asunto es lo suficientemente espinoso como para que este jueves el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, avisara de que la formación naranja va a "levantar alfombras" cuando Ignacio Aguado y los suyos entren en el gobierno.

Aún así, el PP prefiere no empezar ya a enemistarse con su socio y este viernes Jaime de Olano prefería apuntar las baterías contra la izquierda y su mal perder:"lo que pretende la izquierda" con esas publicaciones es "embarrar el campo" al no haber podido formar gobierno tras las elecciones autonómicas. "No es nada nuevo", ha dicho.