Dura carta de fisios y logopedas madrileños a Ayuso por tumbar sus ERTEs

Los colectivos madrileños de fisioterapeutas y logopedas han enviado la semana pasada una dura carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que se quejan de la "insostenible" situación por la que están pasando al denegarles los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) a diferencia de lo que han hecho otras regiones como Cataluña, Galicia, País Vasco, Andalucía o Castilla-La Mancha.

Vozpópuli ha tenido acceso a la citada misiva en la que los colegios profesionales de ambas actividades aseguran que sus profesionales están" desesperados" porque las ayudas no les llegan, ni a autónomos ni a empleadores, debido a una "forma equivocada" con la que la Comunidad de Madrid está aplicando "erróneamente" la negativa "no sabemos si deliberada" a la hora de tramitar los ERTEs.

Ambos colectivos recuerdan a Ayuso que el real decreto 463/2020 del Gobierno central no incluyó a los centros sanitarios -médicos inicialmente- como actividades de obligado cierre, sino que fue necesario una orden ministerial de Sanidad -la 232/2020 del 15 de marzo- para que se matizase lo que se consideraba“centro sanitario”, es decir “aquellos en los que se requiera la prestación, por parte de profesionales sanitarios, de la asistencia necesaria para resolver problemas de salud que puedan tener una evolución desfavorable si se demora su tratamiento”.

La gran mayoría de los centros de fisioterapia y logopedia han tenido que cerrar por culpa del coronavirus ya que no existen medidas de protección para sus profesionales y los propios pacientes se mantienen confinados en sus casas.

"Ante la pasividad de la Comunidad de Madrid, a diferencia de otras comunidades, las Mutuas de Accidentes están negando la prestación por cese de actividad a nuestros profesionales", se lamentan a la presidenta madrileña ya que estos centros no estaban inicialmente en la lista de actividades clausuradas.

"Sangría económica"

"A esta anormalidad y discriminación con respecto a otras Comunidades Autónomas se suma que nos están llegando noticias de que su directora general de Trabajo, doña María de Mingo, no está autorizando los expedientes de regulación de empleo temporales por causa de fuerza mayor, unas veces sin motivar y fuera de plazo y otras motivadas en el simple hecho de no estar en la lista de CNAEs, cuando el RD 8/2020, en su artículo 22.1, no exige esta circunstancia".

Las consecuencias de que se estén rechazando los ERTEs a ambos colectivos provoca que no se pueden pagar nóminas ni seguros sociales del período de inactividad por falta de ingresos y que los empleadores, en su gran mayoría autónomos, valoren ya "seriamente" el cierre de sus empresas y el despido de sus trabajadores.

"La sangría económica es tan importante que muchos de estos empleadores, una vez pasado el estado de alarma, no van a poder hacer frente a sus compromisos económicos", hacen hincapié ambos colegios de fisioterapeutas y logopedas, que se quejan de que se les "maltrate" desde la Administración regional y se les deje "en el más absoluto abismo" por una interpretación "muy equivocada" de la norma por parte del Ejecutivo madrileño.

"Un quebranto imposible de recuperar"

"Entenderá nuestro absoluto desconcierto ante la tenacidad que manifiesta la Comunidad de Madrid manteniendo la apertura de los centros privados. Como le hemos expresado, esta obligatoriedad de apertura conjuntamente con las medidas legales y laborales establecidas, tal y como las interpreta su directora general de trabajo, deja a nuestros sectores en situación de no poder continuar con su actividad empresarial y profesional, representando un quebranto imposible de recuperar tras el levantamiento del estado de alarma", subrayan en la misiva enviada a Ayuso.

Ante esta situación "insostenible", plantean dos opciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid: que decrete el cierre de estos centros o que les provea de todos los Equipos de Protección Individual (EPIs) que garanticen el "seguro desarrollo" de sus respectivas actividades. "Si no tuviéramos una respuesta satisfactoria, nos veríamos abocados a defender los intereses de nuestros colegiados por otras vías", concluyen en su carta (ver abajo).

