Críticas al alcalde de Madrid por desplazar la bandera gay a un lateral del Ayuntamiento

Polémica en Madrid por la colocación de la bandera del Orgullo en la fachada del Consistorio que gobiernan José Luis Martínez Almeida (PP) y Begoña Villacís (Ciudadanos). La presidenta de la Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB), Eugenia Sangil, ha criticado que el nuevo equipo de gobierno haya decidido desplazar la bandera arcoiris al lateral izquierdo de la fachada del Palacio de Cibeles, en lugar de en la posición central que ocupaba en los últimos años durante el mandato de Manuela Carmena.

"No nos vale. La bandera del Orgullo es un símbolo que hay que ganarse, no para lavarse la cara", ha señalado en una entrevista en TVE. Asimismo, ha asegurado que ha remitido una carta a Villacís para mostrar su malestar y ha acusado a la formación naranja de ser "cómplice del atropello", que, a su juicio, supone apoyar a un ayuntamiento que "no gobierna para la ciudadanía lgtbi".

Por su parte, el concejal de Más Madrid José Manuel Calvo ha dicho que la nueva ubicación de la enseña es un "intento de ocultar la bandera LGTBI" por parte del PP, que a última hora de este jueves decidió colocar una bandera española de grandes dimensiones, al margen de la que ondea en el mástil.

"Ahora añaden esta otra en el lugar que tradicionalmente ha ocupado la bandera LGTB, que es el lugar más visible, en la fachada del Ayuntamiento que da a Cibeles. Y como ese lugar está ocupado tratan de ocultarlo, la ponen en un lugar menos visible", ha indicado en declaraciones a los medios. "Tienen que seguir haciéndole guiños a Vox porque es Vox con sus cuatro concejales quienes están marcando la agenda", ha recriminado.

Niegan un gesto a Vox

Por su parte, tanto Martínez-Almeida como Villacís, han negado que la colocación de la bandera de España sea una concesión a los de Santiago Abascal y rechazan que la enseña arcoíris haya sido relegada al quedar situada en el lateral izquierdo de la fachada. Aseguran que se desplegó como respuesta al lazo amarillo que cuelga en el consistorio de Barcelona.

Martínez-Almeida ha considerado que la bandera LGTBI es representativa "de un evento que da referencia internacional a Madrid", pero dice que él ni patrimonializará el Orgullo, ni repartirá carnés "de buenos y malos". "Situamos al Orgullo en sus justos términos, la ausencia de politizacióny el intento de secuestro por parte de la izquierda", ha apuntado.

Por su parte, Villacís ha indicado que "no debería ser noticia que se cuelgue una bandera de España y otra arcoíris, porque resumen muy bien lo que es España". Además, ha asegurado que la colocación de esta bandera de España se había pensado hace tiempo, pues "esta bandera representa a todos los ciudadanos". También ha puntualizado que "en ningún caso" la bandera LGTBI ha sido relegada.