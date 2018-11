Estos son las grabaciones con Villarejo que llevaron a Cospedal a dejar el escaño

Villarejo habría utilizado a López del Hierro para conseguir información privilegiada sobre la trama con el objetivo de que las causas no avanzaran. El esposo de Cospedal habría sido el enlace principal entre el PP y el comisario jubilado, al que informaba de movimientos policiales, escuchas y con el que planificó estrategias para minimizar daños en la instrucción de Gürtel.

Luego llegaría el audio de un encuentro de la exministra, su marido y Villarejo el 21 de julio de 2009 en la sede de los populares.

"¿Un café o algo?", es como recibe Cospedal al excomisario. Cospedal se encarga de tranquilizar a su marido y a Villarejo en cuestión de seguridad y privacidad. "Al ser horario de verano y al estar en obras, en esta planta no hay nadie", se escucha decir a la exministra de Defensa. "Aquí estamos solo Mariano y yo, y ahora no está, o sea que no hay nadie", añade.