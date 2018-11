El audio en el que Vox reconoce que no compró la lotería que vendió entre sus afiliados

"¡Vox no se gastó un duro en lotería!". El secretario general Vox, Javier Ortega-Smith, habría reconocido ante un grupo de simpatizantes que el partido liderado por Santiago Abascal no compró los décimos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2015 correspondientes a un número que -según se desprende de una denuncia contra la formación- vendió a sus afiliados en miles de participaciones, tal y como se escucha en una grabación a la que ha tenido acceso 'Vozpópuli'. El número resultó agraciado, pero los compradores no pudieron cobrar el premio.

En un acto celebrado en Valencia en 2016, uno de los afiliados preguntó a Ortega-Smith por qué motivo el "gasto de 18.000 euros" de la Lotería de Navidaddel año anterior no aparecía reflejado en las cuentas del Ejercicio 2015. Pero, en cambio, sí se hacía referencia a él en un acta notarial facilitada por el partido el día antes del sorteo.

"¿Quién ha dicho que nos hemos gastado 18.000 euros?", pregunta el actual secretario general de Vox, según se escucha en la grabación. "¡Vox no se gastó un duro en lotería! No es lo mismo gastarse que reservar", aclara Ortega-Smith cuando su interlocutor le espeta que quienes lo dijeron fueron ellos "en un acta notarial que levantasteis".

"¡Vox no se gastó un duro en lotería! No es lo mismo gastarse que reservar", pregunta Ortega-Smith según se escucha en la grabación

"Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, las papeletas que se repartieron por todos los lados, por ejemplo, en Cáceres... ¿Qué pasa, que repartís papeletas y no tenéis los décimos?", le afea el afiliado en un momento de la discusión. "No, porque eran 18.000 euros. Eso lo hace todo el mundo...", defiende el secretario general de acuerdo al audio. Pero el militante de Vox le recrimina que "eso no lo hace todo el mundo", sino solo "los que hayan comprado sus décimos".

Según la grabación, Ortega-Smith dice que "no te gastas 18.000 euros si no sabes cuántas vas a vender". El afiliado,sorprendido, pregunta qué se hace con los décimos que no se venden. El dirigente de Vox responde: "¡Se devuelven!".

Origen del desencuentro

El partido habría ingresado dinero de sus afiliados por la venta miles de papeletas del número 93.815 en los distintos órganos provinciales para después remitir el importe recaudado a la sede del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en Madrid, de acuerdo a la denuncia de otro afectado. El 22 de diciembre, cuando el sorteo ya estaba iniciado, los afiliados habrían recibido un correo electrónico en el que se les indicaba que el número con el que jugaban había sido sustituido por otro distinto: el 88.008.

El problema es que el número original, el 93.815, resultó agraciado en la pedrea (100 euros al décimo). Ninguna de las personas que compraron las papeletas recibieron el dinero del premio que teóricamente les correspondía, por lo que este último interpuso una denuncia contra Vox en el Juzgado de Primera Instancia e Instruccion Número 3 de Cáceres.

Después de que la justicia cacereña incoara diligencias previas, el caso está a la espera de que se asigne en reparto a un juzgado de instrucción en Madrid

En un escrito fechado el pasado mes de octubre -y al que ha tenido acceso 'Vozpópuli'-, la Fiscalía de Cáceres considera que la investigación de los hechos tendría "más facilidades" en Madrid "por ser en dicha ciudad donde Vox tiene su domicilio y, con ello, libros de contabilidad, actas de juntas, etc., donde presuntamente se planeó la posible estafa que se denuncia, desde donde se distribuyeron las participaciones de lotería y a donde regresó el dinero recaudado".

Después de que la justicia cacereña incoara diligencias previas, el caso está a la espera de que se asigne en reparto a un juzgado de instrucción en Madrid, así que será un juez de la capital el que investigará si Vox cometió el supuesto delito del que se le acusa o, por el contrario, lo terminará archivando.

La versión de Vox

De acuerdo al partido liderado por Abascal, la formación reservó 18.100 euros de lotería de Navidad en la Administración Sota y Sol de San Fernando de Henares, en Madrid, pero cuando fue a comprar los décimos físicamente al local "unos días antes del sorteo", el lotero habría vendido una parte de ese número a otros clientes.

"Fuimos ajenos al error y así consta en el acta notarial que facilitamos a los afiliados y simpatizantes. No tenemos nada que ver con el error de venta de esos cupones", insisten. Además, continúan, la Administración de Lotería "puso anuncios en prensa tres días antes del sorteo para avisar del cambio de número".

El acta notarial a la que hacen referencia se colgó un día antes del sorteo en la web del partido. En ella, un mandatario, en representación de la citada administración de San Fernando de Henares, deja constancia de que la venta del número "encargado" inicialmente por el partido se vendió a terceros por un "error involuntario" y que Vox accedió a "reemplazarlo" por el 88.008. "¿Compró Vox este segundo número con el dinero recaudado?", se preguntan los afectados.

Hedilla Abogados: "Lo normal es recurrir al acta notarial y publicarlo en prensa e, incluso, autodenunciarse"

Miguel Hedilla de Rojas, fundador del despacho Hedilla Abogados, explica a este diario que normalmente una asociación, un equipo de fútbol o una parroquia reservan décimos de lotería para financiarse y que sus miembros o integrantes los revenden. "La administración les tiene que dar un resguardo", asegura.

"En caso de que haya un error, lo normal es recurrir al acta notarial y publicarlo en prensa e, incluso, autodenunciarse para dejar constancia ante la policía que no se actuó de mala fe", apunta. No obstante, el abogado señala que las asociaciones suelen ir pagando poco a poco los décimos reservados cuando van recaudando el dinero y que es "un error poco común" por parte de las administraciones vender décimos reservados a un cliente a terceros. En caso de haber aceptado adquirir otro número distinto tras constatar el error -como consta en el acta notarial de Vox- "este debería haber sido comprado".