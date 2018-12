Villarejo se querelló contra Rosa Aguilar porque no recalificó sus terrenos de Córdoba

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, sobre quién hay nuevos indicios de que también podría haber cometido los delitos de cohecho, revelación de secretos y extorsión, denunció al Ayuntamiento de Córdoba ante la Fiscalía Anticorrupción durante la alcaldía de la ahora consejera de Interior de la Junta de AndalucíaRosa Aguilar, entonces en Izquierda Unida. Aguilar se negó a recalificar unos terrenos en el municipio para crear un parque temático, según consta en las grabaciones interceptadas por la Policía en la vivienda del agente.

El audio en poder de 'Vozpópuli', y que forma parte del sumario de la Audiencia Nacional, se grabó el 25 de octubre de 2005 y refleja una conversación que mantienen el propio Villarejo y su amigo Enrique García Castaño, conocido con el alias de 'El Gordo'.

Y en el mismo, Villarejo explica a García Castaño que la Fiscalía Anticorrupción de Córdoba, ciudad de la que es originario, había admitido a trámite la querella que había presentado contra Rafael Gómez Sánchez, conocido con el alias de 'Sandokán', pero en la que también incluyó a la entonces regidora de la ciudad andaluza, Rosa Aguillar.

Querella admitida

"Lo de Córdoba, me ha admitido la querella la Fiscalía Anticorrupción", relata en la grabación Villarejo a 'El Gordo', que habla de querella cuando en realidad se trata de una denuncia. Además, le explica que en una primera fase su denuncia se dirigía contra el constructor 'Sandokán', que fue implicado en la denominada 'Operación Malaya' de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella.

En ese momento el comisario jubilado, que está en prisión incondicional sin fianza desde noviembre de 2017 como presunto cabecilla de un "clan policial mafioso" que según la Fiscalía Anticorrupción "infectó" la Policía durante décadas, anuncia su intención de incluir en la demanda a la entonces alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.

"Además, voy a meter a todo el Ayuntamiento, a la Rosa Aguilar... Una querella documentada que te cagas", alardea Villarejo, que destaca que como el Ayuntamiento estaba gobernado por Izquierda Unida, "al PSOE le ha venido de puta madre".

"Los he acojonado a todos"

"Yo lo que pretendo ahí es que se acojone toda Córdoba, y ya los he acojonado a todos", continúa Villarejo, que con la demanda buscaba que el Ayuntamiento le dejara construir, pese a que no era legalmente posible. "Un tío dice, ¿esto que es rústico? Y hace 50.000 metros cuadrados de naves, y a mí no me dejan hacer ni una tienda de campaña al lado. Y dicen que no tiene licencia porque lo ha hecho ilegalmente y le vamos a imponer una multa: yo quiero esa multa hijoputa, yo quiero hacer lo mismo", señala.

El comisario, que también acusa al constructor 'Sandokán' de aliarse con su "caballista" para que sus caballos "bajaran el nivel", algo que según explica podría provocar su ruina, reitera que había "acojonado" a todos en Córdoba.

El comisario, que explica a García Castaño que 'Sandokán' había tratado de amedrentar a su exmujer asegurándole que el Ayuntamiento de Córdoba no iba a permitirle construir. "La querella la tengo documentada, y o me paga la pasta por lo que vale, que no me mande a esbirros", sentencia el exagente, que se lamenta porque todos los años paga 18.000 euros de IBI de las fincas rústicas.

El fiscal Martín-Caro

Sin embargo, Villarejo explica algo que no le gusta, que es la presencia de un antiguo compañero suyo en la Audiencia Provincial de Córdoba: "Yo le conozco del sindicato, Martín-Caro. Yo tuve con él malas relaciones porque... aunque luego cuando monté lo del parque temático, me vino a pedir curro para su hija. Pero como al final no abrí el parque...". José Antonio Martín-Caro fue fiscal jefe provincial de Córdoba hasta 2015.

Al ser preguntado sobre sus problemas en Boadilla del Monte (Madrid), Villarejo asegura que con el alcalde del PP, Arturo González Panero, alias 'El Albondiguilla', se lleva bien, aunque todavía estaba en la pelea: "Al final al alcalde le sacaré los dientes y le daré hostias".

Según ha explicado el propio González Panero a este diario, el Ayuntamiento que presidía había previsto la expropiación de su vivienda, una decisión que no se llevó a cabo después de que mantuviera una reunión con Villarejo, vecino de Boadilla del Monte.