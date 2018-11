El comisario Salamanca, a Villarejo: "Ya te diré yo el modelo de coche que necesito"

El excomisario de Barajas Carlos Salamanca, cuya imputación en el caso Tándem' fue archivada por el juez de refuerzo en la Audiencia Nacional Diego de Egea, participó presuntamente en la captación de clientes para la organización criminal de policías encabezada por José Manuel Villarejo, según se desprende de las grabaciones del polémico comisario jubilado, y a las que se refiere un informe de 8 de junio de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

El documento policial se fundamenta en una conversación grabada por el propio Villarejo el 15 de diciembre de 2005, que consta en el sumario y a la que ha tenido acceso Vozpópuli. En el audio, Salamanca reclama una compensación a Villarejo tras proporcionarle un cliente al que el presunto "clan policial mafioso", según la definición de Anticorrupción, tenía intención de cobrarle una tarifa de "30 kilillos" por ayudarle a cobrar una deuda de "100 kilates".

"Ya te diré yo el modelo de coche que necesito", espetó Salamanca en otra conversación de 30 de diciembre de 2005 justo después de que Villarejo le asegurara que se acordaría de su amigo "Charly para darle un beso", en alusión asu intención de devolverle el favor aSalamanca, que le contestó: "De puta madre, tronco".

"Entre tú y yo"

Entre risas, según la conversación, Villarejo le pide que el acuerdo no trascienda: "Esto, obviamente, entre tú y yo, y yo y tú, porque es un tema personal", dice el excomisario. Y Salamanca contesta: "No hace falta que me lo digas".

Según Anticorrupción, Villarejo podría haber entregado al ex alto mando de Barajas un Porsche Panamera, que estaba a nombra de una de las empresas del excomisario, pero que condujo Salamanca.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía alude en su informe a otra conversación. En esta, Villarejo explica a Salamanca su tarifa por el trabajo, que comenzaba con un informe: "Entonces la minutilla adecuada, que nosotros estamos preparando un informe que terminaremos ya, yo creo que el lunes o el martes de la semana que viene, va a ser alrededor del diez por centillo, unos treinta kilillos o así".

"Los reyes magos"

"¡Por supuesto! ¡Cómo debe ser!", exclama Carlos Salamanca, ante lo que Villarejo replica: "Una cosa así suave y ni que decir tiene si el chico es ok, nos acordaremos de los reyes magos todos, ¿no? ¿O qué?". Una aseveración que conformó al comisario de Barajas, que dijo: "Como debe ser".

Con estas pruebas, tanto la Unidad de Asuntos Internos como los fiscales de Anticorrupción adscritos al caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, concluyen que el comisario Salamanca pudo haber recibido contraprestaciones económicas a cambio de facilitar negocios a Villarejo.

Un comercial de Villarejo

Sin embargo, los abogados de Salamanca sostienen en un recurso de 19 de noviembre dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que la Fiscalía no ha conseguido "un solo indicio" de que su cliente haya pertenecido a ningún grupo organizado: "Y mucho menos que actuase promocionando la empresa de Villarejo "como si de un comercial se tratase", indican los letrados.

Para los defensores del comisario de Barajas es evidente que la Fiscalía pretende seguir sosteniendo indefinidamente su convicción de que Salamanca pertenecía a una organización criminal, al considerar que es el "comercial" del grupo de empresas de Villarejo (Grupo Cenyt), "situándole de esta forma dentro de la jerarquía de la organización".