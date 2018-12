¿Quién es el "Fernández" del PP que 'reclutó' a Villarejo?

El ex comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, que según la Fiscalía Anticorrupción formaba parte de la "clan policial mafioso" encabezado por José Manuel Villarejo, aseguró el 15 de mayo de 2005 a su compañero, al que denomina "presi", que en el PP estaban preocupados por la proliferación de investigaciones a sus líderes.

'El Gordo' atribuye esta preocupación a una persona que identifica como "Fernández", aunque no aporta más información sobre la identidad del cargo de la formación política, según consta en una grabación de 2005, a la que ha tenido acceso 'Vozpópuli' y que está incluida en el sumario de la Audiencia Nacional.

Este diario se ha puesto en contacto con un portavoz del Grupo del PP en el Congreso de los Diputados para preguntar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, por la coincidencia de su apellido con la persona que supuestamente encargó el trabajo a la organización encabezada por Villarejo.

Fernández Díaz se desliga

Y Fernández Díaz, según el citado portavoz, se desliga de cualquier actividad con Villarejo y García Castaño, al tiempo que ha destacado que en 2005, año en el que se grabó la conversación, todavía faltaban seis años para que fuera nombrado ministro.

"Está muy preocupada la gente ahí", especifica en la grabación García Castaño, que completa a Villarejo su razonamiento sobre el PP: "Están metiendo otros temas… Sí, están notando que no solamente le afecta a él, están notando que están tocando a otros líderes del partido, como si les estuvieran vigilando. Están intentando sacarles algo, le han advertido periodistas".

Están notando que están tocando a otros líderes del partido, como si les estuvieran vigilando, le han advertido periodistas

Y uno de estos casos alude al exministro Eduardo Zaplana."El Fernández está muy preocupado porque no lo conoce, y le están llegando rumores de otros temas", especifica García Castaño. Y Villarejo pregunta: "¿Pero relacionado con el mismo, no?".

"No, de otras cosas, le han llegado rumores", contesta entonces 'El Gordo', quien explica la versión de Zaplana sobre su relación con 'Paco el Pocero'. "Que no le conoce. ¿El Pocero ese quién es?", pregunta de nuevo el exagente.

"No es verdad"

Y entonces Villarejo le contesta: "No es verdad que no le conoce, porque justo antes de irse le dio la Medalla al Trabajo. Personalmente él se la otorgó, la medalla. ¿Que no le conoce?". Zaplana concedió al empresario Francisco Hernando la Medalla al Trabajo justo después de perder el PP las elecciones de 2004.

"Que no", dice García Castaño, que recrea una conversación con el propio Zaplana sobre estos hechos. "¿Tú has tenido algún negocio, has hecho algo, has favorecido, le has pedido algún favor, algo, para algún negocio para este tío? Y este tío no ha hecho absolutamente nada", asegura 'El Gordo' a Villarejo.

"Me han dicho allí, por favor muévete todo lo que puedas con el tema este, porque están muy preocupados"

"Se han puesto preocupados", prosigue García Castaño en la conversación, que muestra cómo "Fernández" u otro integrante del PP le había pedido que se informara de estas investigaciones. Y 'El Gordo' le relata a Villarejo del trabajo que le habían encargado. "Me han dicho allí, por favor muévete todo lo que puedas con el tema este, porque están muy preocupados porque piensan que alguien ahora les está [...] intentando montar un escándalo".

"Temas de control"

García Castaño vuelve a aludir a las investigaciones a los líderes del PP en esta conversación con Villarejo, y de forma literal dice: "Y es la tercera que le llega de temas de control, no de ese tío, de otros, y está más preocupado que la hostia", en referencia a la persona al misterioso Fernández que 'reclutó' al clan policial.

Villarejo responde que tratará de "tantear" a sus compañeros sobre las pesquisas a los dirigentes del PP, y completa que posee información "fetén" de un grupo de "cecilios" (integrantes del CNI) que se dedicaban a las investigaciones "duras". Y estos espías le habían dicho que Zaplana había comprado un barco.

"No tiene barco"

"No tiene barco", cortó en seco 'El Gordo', aunque Villarejo siguió con su explicación: "Le llaman 'Paco el Pocero', es un constructor que ha tenido problemas, se llama Paco Hernando, que ha tenido problemas en Villaviciosa [de Odón, Madrid] y ahora en Seseña tiene un 'show' montado. Le está echando una mano Bono porque Zaplana, que es amigo suyo, se lo ha pedido".

El 'Paco el Pocero' este montó un 'show' de la hostia, montó un partido político y toda la hostia allí para quedarse con la recalificación, y al final pegó dos o tres pelotazos"

Villarejo, que en la grabación traslada su conversación con los responsables de la supuesta investigación sobre Zaplana, explica que los agentes le dijeron que le estaban investigando en Villaviciosa de Odón. "Y efectivamente el 'Paco el Pocero' este montó un 'show' de la hostia, montó un partido político y toda la hostia allí para quedarse con la recalificación, y al final pegó dos o tres pelotazos", completa el comisario jubilado.

Villarejo destaca, además, que los integrantes del CNI le dijeron también que estaban "rondando el puerto dónde [Zaplana] tenía el barco famoso, que la mujer tenía mucha pasta, que la mujer era Barceló". El exagente incluso llega a definir a Zaplana en sus orígenes como un abogado "piojosillo".

Seguimiento a Montecarlo

Villarejo explica que los agentes habían seguido a 'Paco el Pocero' a Montecarlo: "Por lo visto algo de un barco y alguien me contó que habían estado en Montecarlo viendo barcos, me lo contaban así como se cuentan esa cosas tomando una copa".

En sus conversación, ambos coinciden en asegurar que las investigaciones a los dirigentes del PP tenía como intención "joderlos para dentro de tres años, dejarles jodidos para contrarrestar, ellos creen que van a por ellos para contrarrestar toda la movida toda la movida esta del Gobierno...".

García Castaño, quien asegura que en el PP "se han puesto de los nervios", pregunta entonces a Villarejo sobre si la investigación sobre Zaplana podría tener estar ayudando a los agentes un colaborador. "Es que nos están llegando mucho, Ellos creen que van a por ellos para contrarrestar. Y no es el primero que les llega, les ha llegado de Javier Arenas".