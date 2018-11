Frontal ataque del PP contra Vox: “Sus socios en Flandes llevan lacitos amarillos”

El Partido Popular se olvida de Ciudadanos y se centra en Vox en el tramo final de la campaña andaluza. “Miren ustedes quien apoya a Vox en Europa, son buena parte de la extrema derecha, y en Flandes apoyan a Puigdemont y llevan lacitos amarillos” ha subrayado este lunes Javier Maroto, vicesecretario de la formación. “También está Le Pen y otros populismos, que están en esa misma órbita”, añade.

En el PP se arremete con dureza no sólo contra Vox, ese peligro creciente, sino también contra su propio líder,

Vox crece en las encuestas y arrastra buena parte del voto del PP, según todos los sondeos. Los populares se revuelven y subrayan el ‘voto útil’ como única opción para acabar con el régimen de Susana Díaz. “Democrático, pero régimen al fin”, subraya Maroto. También dan por hecho que es Ciudadanos el más damnificado por el ascenso del partido de Abascal., una teoría que no queda refrendada en las encuestas que se publicaron este fin de semana.

Gobierno de coalición

Génova “ni descarta ni deja de descartar la formación de un futuro Gobierno con Ciudadanos y Vox”, pero insiste en que “las demás opciones son de riesgo, porque nadie sabe si conseguirán escaños o si pactarán otra vez con el PSOE”. Otras voces en la dirección nacional se muestran más flexibles a la hora de perfilar un posible gobierno de coalición en Andalucía. "Si con Vox se suma,k con Vox vamos", añaden.

El mensaje del equipo de Casado se centra en una idea básica: “Si hay un andaluz que quiera cambiar el régimen socialista ya sabe lo que tiene que hacer, votar al PP, otras opciones son aleatorias”. Y añade que “Vox crece gracias a la política de Pedro Sánchez, a la política de este gobierno con los independentistas, a esas negociaciones de los Presupuestos en la cárcel”. Cree Maroto que Vox no ‘pactará con nosotros”, porque no está en eso, y es muy posible que no mueva ficha hasta las elecciones europeas.