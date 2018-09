Las asociaciones de jueces: Delgado no estaba obligada a denunciar pero podría haberlo hecho

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, no estaba obligada a denunciar los hechos que presuntamente presenció en Colombia, en los que según una grabación publicada este miércoles por el diario Moncloa.com, vio a integrantes del Tribunal Supremo y de la Fiscalía con menores, según las opiniones recabadas por Vozpópuli de las asociaciones de jueces españolas, en la que Juezas y Jueces por la Democracia (JpD) sostiene que sí podría haber denunciado los hechos.

Manuel Almenar, de la mayoritaria entre los jueces Asociación Profesional de la Magistratura (APM), rechaza que la ministra estuviera obligada de denunciar los hechos: "Técnicamente no", ya que no tenía pruebas, considera este magistrado, que completa su razonamiento: "No vale la mera sospecha, sobre todo si las menores están de forma voluntaria".

"Sin jurisdicción"

Natalia Velilla, de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, resalta que los hechos, en caso de ser delictivos, sucedieron en Colombia, por lo que España "no tiene jurisdicción para enjuiciar ese delito".

En el mismo sentido Velilla, que pone de manifiesto que desconoce la edad mínima legal para mantener relaciones sexuales en Colombia consentidas: "Una relación con un menor no necesariamente es delito. Depende de la edad de consentimiento sexual. Una cosa es el reproche moral, y otra el reproche culpabilístico", concluye la integrante de la asociación Francisco de Vitoria.

Por su parte, Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia, sí considera que Dolores Delgado podría haber denunciado los hechos, pero que sin embargo no estaba obligada.