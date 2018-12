Así es 'S'ha acabat!', la asociación de jóvenes que lucha contra el secesionismo en la universidad catalana

Tienen menos de 30 años pero ya ha perdido la cuenta de las veces que les han llamado "fachas" en los pasillos de sus facultades. Pese a la hostilidad con la que les tratan algunos de sus compañeros, los integrantes de 'S'ha acabat!' ('¡Se ha acabado!'), la única asociación juvenil que planta cara al secesionismo en las facultades catalanas, continúan sin bajar la guardia y sumando socios.

Nacieron como una escisión de Sociedad Civil Catalana (SCC) el pasado mes de octubre, un año después del referéndum ilegal. En menos de dos meses, ya suman 130 personas entre socios y simpatizantes de varios campus universitarios como el de la Autónoma de Barcelona, la Rovira i Virgili y la Pompeu Fabra. "Es increíble el número de gente que hemos conseguido aglutinar", celebra Julia Moreno, vicepresidenta de la asociación.

No ha sido una semana fácil. El colectivo instaló este martes una carpa informativa en la UAB para explicar los objetivos de la asociación, entre ellos, la defensa de la Constitución.

Además, ante la pasividad de la dirección del centro, decidieron limpiar algunas de las pintadas independentistas que decoran las fachadas del centro. Sin embargo, la iniciativa molestó a un grupo de independentistas radicales y trataron de intimidarles a base de amenazas: "Cogeremos las pistolas y os reventaremos la cabeza, hijos de puta".

Pasividad del rectorado

"Aún estamos esperando a que la rectora condene las amenazas de muerte", reconocen desde 'S'ha acabat! a este diario. Según explican, el centro se encarga de eliminar pintadas dos veces al año "pero de forma selectiva".

Por eso, aún reinan algunas creaciones que se hicieron el año pasado como una pintada kilométrica en la que se puede leer 'Independencia, socialismo y feminismo' y un puente, el que comunica la Plaza Cívica con la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, embadurnado de amarillo.

"Limpiar no es nuestra función, pero queremos que la universidad sea un espacio neutral sin ideología dominante. La universidad debe ser el templo del debate, pero si todas las paredes están llenas de las mismas consignas, defender un planteamiento contrario es más difícil", opina Moreno, que tiene 20 años y estudia Derecho y Ciencias Políticas en la mencionada universidad.

Allí conoció a Josep Lago, presidente de la asociación y fiel defensor del activismo en las calles. Las veces que les han llamado "fascistas" son innumerables. Tanto en sus facultades como en algunos de los grupos de whatsapp de clase. "Lo he vivido tantas veces y en tantos sitios diferentes que ya me he acostumbrado. Lo terminas viendo como algo normal, te haces inmune", relata.

Según Moreno, crearon 'S'ha cabat!' porque consideraron que los jóvenes también tenían que dar un paso al frente para que los derechos constitucionales y los valores democráticos se pudieran garantizar en las calles de Cataluña. "Al fin y al cabo está en juego nuestro futuro", explica.

Los políticos

Cuando esta universitaria escucha a los dirigentes de distintos partidos políticos hacer declaraciones en televisión suele pensar que deberían pasar una temporada en Cataluña. "Se sufre mucho viendo como están el ambiente y las calles, así podrían ver lo que realmente pasa. No lo saben", dice.

De esta forma, añade, serían capaces de hacer propuestas más acertadas. "La solución es complicada, pero creo que no deberíamos ser tan permisivos con los discursos que caldean el ambiente como el 'apreteu' de Quim Torra, la calle ya está caldeada", considera.

Desde la asociación catalana insisten en dejar claro que no todos sus compañeros independentistas son radicales. De hecho, creen que el sector más radical les hace "un flaco favor". Sin embargo, la vicepresidenta de la asociación explica que no se desmarcan de ellos ni condenan públicamente los boicots, las pintadas, las amenazas o los impedimentos a entrar en clase. Una actitud que se repite además en muchos de sus profesores.

La mayoría de ellos son abiertamente independentistas. Esta semana, por ejemplo, los claustros universitarios de la UAB, la Universidad de Barcelona (UB) y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) han aprobado mociones a favor de la absolución de los políticos independentistas en prisión preventiva y de los huidos de la justicia. Desde 'S'ha acabat!' y otras instancias, como las Nuevas Generaciones del PP en Cataluña, solicitan a sus universidades que retiren sus declaraciones.