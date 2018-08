Una asociación tras el despido del jefe de la UCO: "Esperamos que no sea por la filtración de un correo"

La Asociación Española de Guardias Civiles ha hecho pública una nota de prensa en la que asegura no comprender los motivos de la fulminante destitución del coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí, como jefe de la UCO: "Esperamos que este no haya tenido nada que ver con la filtración de un correo suyo en el que solicitaba más medios económicos para la unidad que coordina", explica esta asociación, que destaca que ante los méritos de Sánchez Corbí al frente de la unidad la explicación del Ministerio del Interior de la pérdida de confianza no es seria.

Vozpópuli adelantó el contenido de un mensaje de la dirección de la UCO en la que ordenaba a sus agentes que paralizaran las investigaciones por la falta de fondos. Tras comprobar el Ministerio del Interior la veracidad de la información de este diario, el ministro Fernando Grande-Marlaska, que mantiene una estrecha relación con el propio Sánchez Corbí, acordó el cese fulminante de este por pérdida de confianza.

"De ser este el motivo quedaría en evidencia la nula voluntad de este Ministerio del Interior, como la que tuvieron los antecesores, de modernizar la institución dotándola de derechos como los que tienen el resto de funcionarios públicos", completa la asociación de guardias en su nota.

Para AEGC sería "inadmisible" que por pedir más medios económicos para seguir avanzando en todos los casos que la UCO tiene abiertos le pueda costar el puesto al coronel que ha sido, hasta la fecha, "el azote de todos aquellos que han considerado la caja del dinero público como algo particular", resalta AEGC.

Además, esta asociación tampoco comprende la decisión del ministro, ya que durante el tiempo en el que ha permanecido Corbí la UCO ha logrado dar los mayores golpes a la corrupción en España y resolver casos que tanto afectaron a la opinión pública como la desaparición y asesinado de la joven madrileña Diana Quer.