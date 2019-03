Arrimadas avisa a Torra de que "no puede tomarse a broma" la decisión de la Junta Electoral

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha advertido al presidente catalán, Quim Torra, de que las decisiones de la Junta Electoral Central (JEC) no son "simbólicas" sino "algo muy serio" y ha alertado de que "no puede tomarse a broma" la resolución que obliga a retirar lazos amarillos y esteladas.En respuesta a un recurso presentado por Ciudadanos, la Junta Electoral Central dio este pasado martes 11 de marzo un plazo máximo de 48 horas a Quim Torra para que ordene la retirada de las esteladas y los lazos amarillos que puedan encontrarse en los edificios públicos dependientes de la Generalitat.Sin embargo, el ejecutivo de Torra prepara una respuesta "claramente combativa" a la resolución de la JEC, probablemente presentando alegaciones y siguiendo los consejos de los servicios jurídicos de la Generalitat, ha avanzado este martes la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi.

"Algo muy serio"

En una rueda de prensa en el Parlament, Arrimadas ha dicho este miércoles al presidente catalán que las resoluciones de la JEC no son "simbólicas" sino efectivas y "algo muy serio" que hay que acatar."Incumplir una resolución de la JEC es algo muy serio, que no digan después que no lo sabían y que era simbólico", ha alertado la jefa de la oposición en la cámara catalana en alusión, aunque sin concretar, a los incumplimientos de los independentistas de varias resoluciones judiciales."Que se lo piense muy bien antes de incumplir. (...). No puede tomarse a broma" esta decisión de la JEC, ha insistido Arrimadas.Arrimadas ha subrayado que, en período electoral, la normativa es "muy exigente" a la hora de garantizar la neutralidad de las instituciones: "Quizás Torra no es consciente de que incumplir la decisión de la JEC es algo muy serio", ha apuntado.

"Ocupación" de los edificios públicos

Ha denunciado, de nuevo, la "ocupación" de los edificios públicos por parte de los "separatistas", que hacen un uso "propagandístico" de los mismos como si fueran un "tablón de anuncios"."Es una vergüenza que haya caras de candidatos separatistas -en prisión- en edificios públicos, y en período electoral todavía más", ha dicho Arrimadas, y ha reclamado así a Torra que cumpla con la decisión de la JEC y "limpie" los edificios públicos de "propaganda separatista".