Arrimadas insiste al PP en incluir Galicia en el pacto de ‘Mejor Unidos’

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, lamentó la reacción inicial del PP a su oferta de concurrir juntos a las elecciones autonómicas en Cataluña, País Vasco y Galicia e insistió al partido de Pablo Casado en que este último territorio tiene que estar dentro del pacto de ‘Mejor Unidos’.

"Si es por un tema partidista, nos olvidamos", advirtió Arrimadas en una entrevista en Onda Cero. "Cada uno que mantenga su espacio pero podemos hacer algo para que no se pierda los votos constitucionalistas cuando lleguen las elecciones en estas elecciones", apostilló.

La cara más visible de Cs en esta etapa pre-congresual reconoció que existe la posibilidad de que el PP no acepte la mano tendido. "Si no sale, cada uno va con sus propias siglas y no pasa nada, pero le garantizo que en Cataluña seguiremos siendo la voz del constitucionalismo", hizo hincapié antes de explicar por qué plantea su oferta en este momento, cuando aún no es la presidenta de la formación naranja.

Nueva variable interna

"Los partidos tienen que pensar más hacia afuera que hacia dentro. Lo más fácil es esperar al congreso de mi partido, pero me parece mucho más honesto decirlo antes y que los compañeros sepan que si puedo hacer acuerdos constitucionalistas, los voy a hacer", señaló en una nueva variable de cara a la Asamblea General del 15 de marzo.

En este sentido, insistió en que puede haber elecciones en cualquier momento en alguna de estas comunidades autónomas, de modo que los partidos "tienen que estar prevenidos para lo que pueda pasar". Preguntada sobre el alcance "transversal" de su oferta, Arrimadas recordó que Sociedad Civil Catalana (SCC) ha dicho en los últimos meses "que le preocupa la multiplicidad de marcas no independentistas de cara a las próximas elecciones".

Al hilo de ello, la dirigente de Cs subrayó que "cuanto más transversal sea" este movimiento constitucionalista, "más movilizador será", aunque descartó a priori a Manuel Valls ya que aún no ha decidido si presentarse a los comicios catalanes.

"La fórmula Mejor Unidos me gusta mucho porque sirve para los tres territorios. Me parece transversal y fundamental el poder ilusionar de nuevo a la gente constitucionalista. El debate no puede ser por intereses de partido, sino que tiene que ser en los tres territorios", reiteró.

El precedente de Junts pel Sí

Arrimadas rememoró que el indepedentismo catalán ya se unió hace unos años -con Junts pel Sí- y que ahora toca a los constitucionalistas el "superar las barreras e ir a una cosa ganadora" sin perder cada partido su espacio propio y su ideología.

"Nuestro talón de Aquiles es que la gente tenga ilusión el ir a votar. Si hacemos algo nuevo, nos ponemos de acuerdo e incorporamos perfiles transversales, la gente verá que hay cosas comunes y aparecerán encuestas donde esa suma pueda ganar las elecciones (catalanas) de nuevo", incidió.

Preguntada si ha notado "resistencias" a su última propuesta en Cs, ella respondió que "en general, pocas" aunque admitió que "las reticencias se escuchan más que los apoyos". Por ello, indicó que en la nueva etapa de Cs quiere "imprimir más escucha, más reflexión, más autocrítica, pero desde luego mirar al futuro".