Arrimadas confía en cerrar las coaliciones con el PP a pesar del primer “portazo” de Feijóo

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, se ha mostrado “optimista” a la hora de encontrar un acuerdo con el PP para formar coaliciones en Cataluña, País Vasco y Galicia, a pesar de que “a las primeras de cambio” hubo un “portazo” desde el PP gallego que lidera Alberto Núñez-Feijóo.

“Soy muy optimista, espero que esto al final se solucione. Faltan cuatro días y en política, cuatro días para firmar un coalición es mucho”, señaló Arrimadas en una entrevista en EsRadio. Además, recordó que lo más perentorio ahora es comunicar en plazo que se va en coalición porque luego hay unas semanas de margen para confeccionar las listas.

La candidata a suceder a Albert Rivera en Cs hizo hincapié en que el único partido que está poniendo un “escollo” es el PP. “Reconozco que en Galicia esto lo lidera el PP igual que Ciudadanos lo lidera en Cataluña. Creo que estamos en una situación de excepcionalidad con una amenaza nacionalista real”, insistió.

Pide respeto al PP

Asimismo, pidió respeto a los populares por animarles a no presentarse en Galicia, a pesar de que la formación naranja tiene representaciónpública a nivel local. “Yo en Cataluña no le pido al PP que no se presente, yo le respeto”, subrayó.

“Le pido al PP hacer una coalición con la fórmula ganadora lo más amplia posible y confío que el PP rectifique porque después de todo el tema delEspañaSumaahora, a la primera de cambio, en Galicia no quiere”, constató.